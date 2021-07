L’Espagne restreint la vie nocturne alors que les cas de COVID-19 augmentent

MADRID — Face à la montée en flèche du nombre de nouvelles infections à coronavirus chez les jeunes non vaccinés, certaines régions de l’Espagne ramènent les restrictions sur la vie nocturne quelques semaines seulement après les avoir abandonnées.

Craignant que la contagion croissante puisse mettre à rude épreuve les services de santé alors que les employés stressés tentent de partir en vacances d’été, les responsables sanitaires de plusieurs régions du pays essaient de rapidement vacciner les moins de 30 ans contre la COVID-19.

Le déploiement strict de la vaccination en Espagne s’est jusqu’à présent concentré sur les groupes plus âgés et plus vulnérables, laissant pour cet été la vaccination des adolescents et des personnes dans la vingtaine.

Jusqu’à présent, près de 40 % des 47 millions d’Espagnols ont été adéquatement vaccinés, l’un des niveaux les plus élevés d’Europe, mais la proportion tombe à un vacciné sur dix dans la tranche des 20-29 ans et à un maigre 0,6 % pour les plus jeunes.

Vendredi, la dernière fois que des mises à jour sur la pandémie ont été publiées par le ministère de la Santé, le taux de contagion sur 14 jours parmi les 20 à 29 ans était près de trois fois la moyenne nationale de 153 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

De nouvelles infections se sont également propagées chez les adolescents à la suite de voyages et de fêtes pour célébrer la fin de l’année scolaire. Des milliers de personnes ont été contraintes de s’isoler dans tout le pays après que plus de 1000 infections eurent été liées à des voyages d’étudiants dans l’île espagnole de Majorque. Au moins 700 autres ont reçu un résultat positif lors de dépistages de masse dans la région du nord de la Navarre parmi des étudiants qui se sont rendus dans une station balnéaire le mois dernier.

Les autorités de Navarre enregistrent plus de 500 nouvelles infections par jour, un niveau jamais atteint depuis la deuxième résurgence du virus au pays en octobre. En réponse, elles ont annoncé que les bars et les discothèques fermeraient à nouveau à 1h au lieu de 3h.

La vie nocturne sera complètement fermée dans au moins 16 villes de la région du nord de la Cantabrie, qui est en tête du nombre d’infections du pays.

Un pic d’infections à coronavirus frappe également la région du nord-est de la Catalogne. Les autorités y ont invité les personnes de plus de 16 ans à recevoir leurs vaccins contre le virus après une multiplication par sept des infections au cours des deux dernières semaines, atteignant plus de 3000 nouveaux cas confirmés au cours des derniers jours.

Le rebond des cas a jusqu’à présent conduit à des hospitalisations comparativement plus faibles que les augmentations précédentes, car la COVID-19 entraîne moins de complications chez les jeunes, mais les établissements de santé et les personnes responsables de tracer les contacts de contagion ont du mal à gérer une surcharge de cas.

Une fédération de propriétaires d’entreprises liées à la vie nocturne a publié une déclaration disant que cette industrie est utilisée comme «bouc émissaire» pour la nouvelle vague d’infections et a exhorté les autorités à plutôt réprimer les soirées alcoolisées illégales.