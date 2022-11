L’essentiel des fonds récoltés par le «convoi de la liberté» n’a jamais été dépensé

OTTAWA — La commission Rouleau a déterminé que la plus grande partie des millions de dollars recueillis par le «convoi de la liberté» se sont retrouvés dans un compte séquestre ou ont été retournés aux donateurs.

La Commission sur l’état d’urgence a enquêté sur le sort des quelque 25 millions $ de contributions versées par des sympathisants via des transferts électroniques, des cryptomonnaies et des plateformes de sociofinancement.

Un rapport publié jeudi par la commission montre que les différents organisateurs du convoi ont dépensé environ 1 million de dollars de cette somme.

Mais sur les 25 millions $ récoltés, environ 18 millions $ ont été retournés aux donateurs, et le reste a été gelé et placé dans un compte séquestre, en attendant les procès au civil.

La commission a également enquêté pour savoir si ces dons provenaient de sources étrangères: elle a constaté que la provenance variait considérablement en fonction des diverses campagnes.

Ainsi, les campagnes «Adoptez un camionneur» et «Freedom Convoy 2022», sur la plateforme de sociofinancement «GiveSendGo», ont permis de collecter en tout plus de 13 millions $, et la majorité des donateurs de ces campagnes venaient des États-Unis ou d’ailleurs.