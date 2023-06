L’état d’urgence déclaré à Sept-Îles en raison des incendies de forêt

MONTRÉAL — Près de 10 000 personnes devront être évacuées à Sept-Îles, où l’état d’urgence a été déclaré vendredi matin, en raison des incendies de forêt qui menacent le territoire. À Chapais, dans le Nord-du-Québec, 1000 citoyens devront également être évacués, a précisé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

«Les températures basses (et) la pluie, ce matin à Sept-Îles, aident un peu. La situation est sous contrôle pour le moment », a évoqué M. Bonnardel.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a fait l’annonce de l’état d’urgence en conférence de presse vendredi matin. Le secteur du lac Daigle a commencé à être évacué en matinée, et les résidents des secteurs à l’est du centre-ville de la municipalité devront quitter leur domicile d’ici 16h la même journée.

Un centre d’hébergement d’urgence sera ouvert à Port-Cartier pour ceux qui ne sont pas en mesure de se loger chez des proches.

«On parle de 2000 (à) 3000 personnes qui auraient besoin d’hébergement actuellement», a affirmé le ministre de la Sécurité publique, disant que les équipes de la sécurité civile sont en contact avec la Croix-Rouge.

«On continue de suivre l’évolution d’heure en heure», a pour sa part déclaré Steeve Beaupré, invitant la population à rester informée des développements, alors que d’autres mesures pourraient être annoncées en cours de journée de vendredi.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) indique que ce sont les feux 172 et 215 qui menacent Sept-Îles, et que du «travail de terrain» est effectué pour limiter leur propagation. Des missions de camion-citerne seront aussi mises sur pied, a évoqué Isabelle Gariépy, de la SOPFEU.

François Bonnardel a précisé que 107 feux étaient en activité vendredi matin dans l’ensemble du Québec. «On priorise 20 de ces feux pour protéger la population, nos infrastructures d’Hydro-Québec. On a rapatrié tous les effectifs de la SOPFEU. Ce sont près de 400 personnes qui sont sur le terrain», a déclaré le ministre.

Les entreprises forestières n’effectuaient plus de travaux en forêt depuis le début de la semaine. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a annoncé vendredi qu’il est désormais interdit pour les citoyens de sept zones d’effectuer des activités en forêt. Parmi ces secteurs, ont compte la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, a précisé la ministre, disant que des cartes détaillées seront publiées plus tard au courant de la journée.

Le gouvernement du Québec a aussi fait appel à l’aide d’autres pays, soit les États-Unis, le Portugal et le Mexique afin de contrôler les feux de forêt, a précisé Mme Blanchette Vézina.