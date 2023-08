L’état d’urgence est déclaré en Floride à l’approche d’une tempête tropicale

FORT LAUDERDALE, Fla. — Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré samedi l’état d’urgence sur la majeure partie de la côte du golfe du Mexique à cause d’un système météorologique au large des côtes mexicaines qui pourrait bientôt se transformer en tempête tropicale et se déplacer vers la région.

La déclaration de M. DeSantis couvre la côte du Golfe, depuis la ville de Fort Myers jusqu’au nord jusqu’à la ville de Panama. Trente-trois des 67 comtés de l’État sont couverts par la déclaration d’urgence.

Le Centre national des ouragans affirme qu’il y a 70 % de chances que le système se transforme en tempête tropicale d’ici lundi. Actuellement, la tempête s’appellerait « Idalia », si aucune autre tempête tropicale ne se formait avant elle. Les modèles de prévision ne montrent pas que le centre de la tempête s’approche des régions du sud-ouest de la Floride où l’ouragan meurtrier Ian a frappé l’année dernière.

On ne sait pas si la tempête atteindra la force d’un ouragan ni exactement où elle se dirigera. Pourtant, toute tempête de cette nature peut provoquer des inondations massives, des pannes de courant, des ondes de tempête côtières et des tornades.

M. DeSantis a déclaré dans un communiqué qu’il avait publié son décret «par excès de prudence, pour garantir que la Division de gestion des urgences de Floride puisse commencer à mobiliser des ressources et que les Floridiens aient suffisamment de temps pour préparer leurs familles à une tempête la semaine prochaine».

«J’encourage les Floridiens à mettre en place un plan et à veiller à ce que leur trousse de survie en cas d’ouragan soit approvisionnée», a-t-il déclaré.

Les modèles de prévision laissent supposer que la tempête se courbe vers le nord-est en direction de la Floride, touchant terre le long de la côte du golfe au nord de Tampa, près de la région de Big Benda. Elle se dirigerait ensuite en diagonale à travers l’État pour émerger à nouveau dans l’océan Atlantique, près du sud-est de la Géorgie.

Jusqu’à présent cette année, la côte Est des États-Unis a été épargnée par les cyclones. Mais dans l’ouest, la tempête tropicale Hilary a provoqué des inondations généralisées, des coulées de boue et des fermetures de routes au début du mois au Mexique, en Californie, au Nevada et dans certaines régions du nord.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment déclaré que la saison des ouragans 2023 serait beaucoup plus chargée que prévu initialement, en partie à cause des températures océaniques extrêmement chaudes. La saison s’étend jusqu’au 30 novembre, avec un pic observé généralement en août et septembre.