L’été enfin arrivé: la CNESST veut prévenir les coups de chaleur

MONTRÉAL — La fin des classes et les festivités de la Fête nationale du Québec, sous un soleil radieux, nous plongent enfin en mode estival avec des températures plus chaudes.

Plusieurs retourneront au travail après le long congé et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance un rappel aux employeurs afin qu’ils se préparent à faire face aux canicules avant l’arrivée de la première vague de chaleur.

La CNESST demande aux entreprises, dont les employés sont soumis au travail physique à la chaleur, de se doter d’un plan d’action pour les protéger. «Cela fait partie des obligations de l’employeur», rappelle Julie Robitaille, responsable des communications à la Direction régionale de Montréal de la prévention-inspection à la CNESST, qui invite aussi les employés à bien reconnaître les symptômes d’un coup de chaleur afin d’être en mesure d’y faire face.

En 2018, les dossiers de 49 travailleurs incommodés par la chaleur ont été traités par la CNESST, a indiqué Mme Robitaille en entrevue à La Presse canadienne.

Le 4 juin, la CNESST a rendu publiques les conclusions de son enquête sur le décès d’un travailleur en période de canicule sur un chantier de construction à Québec. Guy Bolduc, un charpentier-menuisier pour Coffrages MR inc., avait manifesté les symptômes d’un coup de chaleur avant son décès à l’hôpital le 5 juillet 2018.

Les secteurs d’activité considérés comme à risque sont ceux de la construction, des mines et carrières, des forêts et scieries, du transport et de l’entreposage ainsi que l’industrie des aliments et boissons. Ainsi, il n’y a pas que les gens qui travaillent à l’extérieur qui sont exposés aux risques d’un coup de chaleur, mais aussi ceux qui doivent effectuer un effort physique près d’une source de chaleur.

Le coup de chaleur se produit lorsque le corps ne réussit pas à se refroidir adéquatement. Il peut survenir brusquement et peut causer des dommages irréversibles aux organes vitaux, voire causer la mort.

Les propos incohérents, la perte d’équilibre ou de conscience ainsi que les vomissements peuvent tous être des symptômes d’un coup de chaleur.

Il faut donc ajuster la charge de travail en fonction des conditions météorologiques, fournir de l’eau fraîche aux travailleurs en quantité suffisante et s’assurer que les travailleurs prennent des pauses assez longues ou plus fréquentes par temps chaud.