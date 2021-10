L’été n’a rien eu de drôle pour les rigolos macareux du Maine

PORTLAND, Maine — L’été qui s’achève a été particulièrement pénible sur le plan de la reproduction pour les macareux du Maine, en raison de la pénurie de petits poissons dont ils ne nourrissent.

Les macareux sont des oiseaux marins au bec coloré qui nichent sur quatre petites îles au large de la côte du Maine. L’État compte environ 1500 couples reproducteurs qui dépendent de poissons comme le hareng et le lançon pour nourrir leurs oisillons.

Seulement le quart des oiseaux ont pu élever des petits cette année, a déploré Don Lyons, du Seabird Institute de la National Audubon Society de Bremen, dans le Maine. Environ les deux tiers des oiseaux y parviennent lors d’une année normale, a-t-il précisé.

Au fil des décennies qui se sont écoulées depuis que leurs populations ont été rétablies dans le Maine, a dit M. Lyons, les colonies de macareux n’ont connu qu’une ou deux pires années au niveau de la reproduction. L’année qui se termine a été particulièrement pénible parce que le réchauffement de l’océan cet été a réduit la disponibilité des poissons dont les oisillons ont besoin pour survivre, a-t-il expliqué.

«Il y avait moins de poissons que les oiseaux pouvaient attraper, et ceux qu’ils ont pu attraper n’étaient pas idéaux pour les oisillons, a-t-il dit. C’était un avertissement sévère cette année.»

Les îles sur lesquelles nichent les macareux se trouvent dans le golfe du Maine, qui se réchauffe plus rapidement que la vaste majorité des océans de la planète. Les chercheurs ne notent pas de mortalité particulière parmi les macareux adultes, mais la population finira par souffrir si les oiseaux ne sont pas capables d’élever leurs petits, a prévenu M. Lyons.

Les dernières nouvelles étaient pourtant encourageantes. La population de macareux, qui se trouve sur la liste des espèces menacées du Maine, était stable depuis quelques années.

Les oiseaux avaient connu une de leurs meilleures années sur le plan de la reproduction en 2019, possiblement parce que le golfe du Maine avait alors été plus frais, ce qui avait mené à une abondance de nourriture.

On retrouve aussi des populations de macareux au Canada. Les oiseaux sont considérés «vulnérables» par l’International Union for Conservation of Nature.