L’été pourrait être difficile dans les urgences, prévient le ministre Dubé

C’est un refrain qui revient comme un air de chanson estivale: l’été s’annonce difficile dans les urgences du Québec en raison des vacances qui viennent aggraver la pénurie de personnel. Le ministre Christian Dubé invite les Québécois à prioriser les autres options disponibles.

«C’est toujours une période qui est pleine de défis», a reconnu M. Dubé en mêlée de presse mercredi matin.

Le ministre a rappelé que la ligne téléphonique 811, qui comprend Info-Santé, un service pédiatrique et le Guichet d’accès à la première ligne (GAP), doit devenir un réflexe avant de se présenter dans une unité d’urgence.

Il s’est d’ailleurs réjoui des données indiquant que plus de 923 000 appels ont été reçus au GAP depuis un an.

S’il admet que les délais de réponse peuvent parfois être plus longs que souhaité sur la ligne 811, le ministre souligne que c’est tout de même «beaucoup plus rapide que d’aller à l’urgence» où les visites ambulatoires moyennes sont d’une durée de quatre heures.

Selon le communiqué transmis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), environ 50 % des usagers qui se rendent à l’urgence en période estivale sont des cas jugés non urgents.

Afin d’aider la population à mieux s’orienter dans l’offre de soins, le ministère a demandé aux établissements de faire preuve de prévisibilité et d’avertir les citoyens avant de procéder à des diminutions de services ou des fermetures.

Selon Christian Dubé, certaines régions vont subir des diminutions ou des interruptions de services temporaires, «mais avec des corridors de services pour combler les besoins», a-t-il assuré.

On compterait actuellement six unités d’urgence affectées par des diminutions de services. Ce chiffre pourrait passer à huit ou même à dix en juillet ou en août au plus fort des vacances, prévoit le ministre.

Options disponibles

En plus de la ligne 811, les gens peuvent utiliser le GAP numérique pour obtenir un rendez-vous en ligne avec un professionnel de la santé.

On peut également consulter son pharmacien ou son médecin de famille si l’on est inscrit dans une clinique.

Les plateformes Rendez-vous santé Québec (RVSQ), Clic Santé ou Bonjour Santé peuvent aussi mettre en lien les usagers avec un professionnel en soins.

Des services en santé mentale sont aussi disponibles par l’entremise de la ligne 811.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.