PL59: la FTQ veut des amendements pour que ce soit «moyennement satisfaisant»

Alors que l’étude détaillée de la réforme du régime de santé et sécurité du travail a repris mardi à Québec, la FTQ prévient qu’il faudra encore plusieurs amendements pour que le projet de loi soit «moyennement satisfaisant» pour les travailleurs.

Le projet de loi 59, déposé par le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, est une refonte fort attendue de deux lois qui datent de 1979 et 1985 en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi qu’en matière de santé et sécurité du travail.

Mardi, après la reprise des travaux suivant l’ajournement de l’été, les députés en étaient à l’article 115 du volumineux projet de loi, qui compte 120 pages.

«J’espère qu’on va poursuivre toujours dans un esprit de collaboration, pour se donner au Québec un régime de santé-sécurité qui est à la hauteur des attentes, tant des employeurs que des travailleurs et des syndicats», a déclaré d’entrée de jeu le ministre Boulet.

Mais, pour la plus importante centrale syndicale au Québec, la FTQ, qui compte plus de 600 000 travailleurs, on est loin de la coupe aux lèvres, même si le ministre a déjà déposé de nombreux amendements à sa réforme.

«Il va falloir qu’on ait de véritables mécanismes de prévention, qui s’appliquent à tous les travailleurs, toutes les travailleuses, de tous les secteurs d’activités et tous les milieux de travail si on veut que ce soit moyennement satisfaisant. Puis à date, on n’a pas ça. On n’a pas ça dans le projet de loi initial, puis on n’a pas ça dans les amendements qui ont été déposés par le ministre», a critiqué en entrevue Daniel Boyer, président de la FTQ.