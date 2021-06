L’Europe cherche des astronautes handicapés et davantage de femmes

PARIS — L’Agence spatiale européenne (ESA) admet avoir été complètement dépassée par le nombre de candidats — plus de 22 000 — qui ont manifesté un intérêt à faire partie de la prochaine génération d’astronautes du continent, y compris plus de femmes que jamais et environ 200 personnes vivant avec un handicap.

L’agence a reconnu qu’elle a encore du chemin à parcourir pour atteindre l’équilibre des genres, au moment de dévoiler les résultats d’une campagne qui visait à diversifier le corps d’astronautes. Un quart des candidats étaient des femmes cette fois-ci, contre 15 % lors de la dernière campagne en 2008.

La campagne de recrutement ne s’intéressait pas spécifiquement à la diversité ethnique, mais mettait l’emphase sur l’importance de «représenter tous les segments de notre société». L’agence a reçu des candidatures provenant de ses 25 membres et membres associés, notamment de poids lourds comme la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

L’ESA tentait pour la première fois de recruter spécifiquement des candidats ayant des handicaps physiques. Il s’agit de la première tentative du genre pour déterminer quelles modifications devraient être apportées à la Station spatiale internationale pour les accueillir.

La compétition sera féroce. Seulement quatre ou six candidatures seront retenues, en plus d’une vingtaine de réservistes. Les candidats seront soumis à des examens approfondis au cours de la prochaine année. Une décision finale est attendue à la fin de 2022.

«Nous avons tous été époustouflés» par le nombre de candidatures, a dit le patron de l’ESA, Josef Aschbacher, lors d’une conférence de presse. «C’est une expression robuste de l’enthousiasme que génère l’exploration spatiale en Europe.»

L’agence européenne a envoyé seulement deux femmes dans l’espace à ce jour, Claudie Haigneré et Samantha Cristoforetti, mais elle souhaite en accroître le nombre.

Si 5419 femmes ont répondu à l’appel cette fois-ci, «les chiffres montrent qu’on doit faire encore plus pour atteindre l’équilibre des genres dans l’espace», a dit le responsable de l’exploration humaine et robotique, David Parker.

Au total, 65 des plus de 560 personnes qui sont allées dans l’espace étaient des femmes, principalement des Américaines.