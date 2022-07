L’Europe frappée par des chaleurs extrêmes

LONDRES — Le tout premier avertissement de chaleur extrême en Grande-Bretagne est en vigueur pour de grandes parties de l’Angleterre, car le temps chaud et sec de la semaine dernière en Europe continentale se déplace vers le nord, perturbant les voyages, les soins de santé et les écoles.

L’alerte «rouge» durera tout au long des journées de lundi et mardi, alors que les températures pourraient atteindre 40 degrés Celsius pour la première fois, posant un risque de maladie grave et même de décès chez les personnes en bonne santé, selon le service météorologique britannique, le Met Office. La température la plus élevée jamais enregistrée en Grande-Bretagne est de 38,7 degrés Celsius, un record établi en 2019.

Alors que la journée de lundi devrait fracasser des records dans le sud-est de l’Angleterre, les températures devraient encore augmenter à mesure que l’air chaud se déplacera vers le nord, mardi, a déclaré la PDG du Met Office, Penelope Endersby. L’avertissement de chaleur extrême s’étend de Londres au sud à Manchester et Leeds au nord.

«C’est donc demain que nous verrons vraiment le plus grand risque d’atteindre les 40 degrés et même des températures supérieures, a déclaré Mme Endersby à la BBC. Quarante et un n’est pas impossible. Nous avons même quelques 43 dans le modèle, mais nous espérons que les températures ne seront pas aussi élevées que cela.»

Le temps chaud s’est emparé du sud de l’Europe depuis la semaine dernière, déclenchant des incendies de forêt en Espagne, au Portugal et en France. Près de 600 décès liés à la chaleur ont été signalés en Espagne et au Portugal, où les températures ont atteint 47 degrés Celsius la semaine dernière.

Les experts du climat avertissent que le réchauffement climatique a augmenté la fréquence des événements météorologiques extrêmes, des études montrant que la probabilité que les températures au Royaume-Uni atteignent 40 degrés est maintenant 10 fois plus élevée qu’à l’ère préindustrielle. La sécheresse et les vagues de chaleur liées aux changements climatiques ont également rendu les incendies de forêt plus difficiles à combattre.

Les responsables de la région de la Gironde, dans le sud de la France, ont annoncé leur intention d’évacuer 3500 personnes supplémentaires des villes menacées par les flammes déchaînées. Plus de 1500 pompiers et avions bombardiers d’eau tentent d’éteindre les flammes dans les forêts de pins sèches de la région.

En Grande-Bretagne, les opérateurs ferroviaires demandent aux clients de ne voyager qu’en cas d’absolue nécessité, car la chaleur risque de déformer les rails et de perturber l’alimentation électrique, entraînant de graves retards. Certains rendez-vous médicaux ont été annulés pour alléger la pression sur les services de santé. Alors que certaines écoles ont fermé, d’autres installent des pataugeoires et des jets d’eau pour aider les enfants à se rafraîchir.

La Grande-Bretagne n’est pas habituée aux températures prévues cette semaine, et peu de maisons, d’écoles et de petites entreprises sont climatisées. Au Royaume-Uni, les températures moyennes en juillet varient d’un maximum quotidien de 21 degrés à un minimum de 12 degrés Celsius.

La tombée de la nuit apportera peu de soulagement, le Met Office prévoyant des températures de 29 degrés Celsius à minuit à Londres.

Lundi soir sera «très oppressant» et il sera difficile de dormir, a déclaré le météorologue en chef Paul Davies.

«Demain est le jour où nous sommes vraiment préoccupés par les risques élevés d’atteindre 40 ou 41 degrés Celsius, et avec cela toutes les conditions de santé qui accompagnent ces températures plus élevées», a-t-il déclaré.