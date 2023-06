Levée de nouveaux ordres d’évacuation en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — En Nouvelle-Écosse, d’autres ordres d’évacuation devaient être levés jeudi pour les résidents des secteurs résidentiels ayant subi le plus de dégâts lorsqu’un incendie de forêt s’est déclaré le 28 mai et a depuis détruit 150 maisons.

Plus de 16 000 personnes ont été forcées de fuir leurs maisons, mais plusieurs ordres d’évacuation ont depuis été levés pour les régions d’Upper Tantallon et de Hammonds Plains.

Bien que l’incendie ait été largement maîtrisé samedi, environ 4000 personnes attendaient toujours de rentrer chez elles au nord-ouest du centre-ville. La plupart de ces personnes devaient recevoir l’autorisation de rentrer chez elles avant vendredi après-midi, mais un autre groupe pouvait s’attendre à attendre plus longtemps.

La municipalité régionale d’Halifax a déclaré que les résidents qui vivent dans trois zones plus petites, où le plus de dégâts ont été signalés, devraient pouvoir rentrer chez eux dans les 10 prochains jours.

La municipalité a expliqué qu’elle devait d’abord effectuer un examen des infrastructures, installer des contrôles de la circulation et placer des clôtures autour des propriétés détruites.

Pendant ce temps, la Croix-Rouge canadienne a annoncé jeudi qu’à partir de 20 h, heure de l’Atlantique, les résidents soumis à des ordres d’évacuation ne pourraient plus s’inscrire en ligne pour une subvention d’urgence unique de 500 $ du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Dans le sud-ouest de la province, l’incendie de 234 kilomètres carrés du lac Barrington était maîtrisé par 170 pompiers et deux hélicoptères. Mais les responsables ont déclaré que l’incendie était resté incontrôlable après avoir détruit 60 maisons et chalets et 150 autres structures.

«Bien que l’incendie ne soit pas encore maîtrisé, nous continuons à travailler dur et ne nous attendons pas à ce que l’incendie se propage davantage», a déclaré l’organisation de gestion des urgences du comté de Shelburne East, dans un communiqué mercredi soir.

L’organisation a publié jeudi un communiqué rappelant aux habitants que les ordres d’évacuation de la zone ne sont pas que des recommandations.

«Nous reconnaissons la frustration des membres de la communauté, en particulier de ceux qui n’ont pas encore pu retourner dans leurs propriétés et leurs maisons, a déclaré l’organisation. Cependant, pour protéger les membres de notre communauté et toute l’enquête sur les incendies de forêt, nous devons adopter une approche axée sur la sécurité.»

L’organisation a indiqué que les zones d’évacuation restent dangereuses en raison des déversements d’huile provenant des chaudières, des lignes électriques tombées en panne et des fuites dans les fosses septiques.

«Nous avons eu la chance de ne signaler aucun mort ou blessé à cause des incendies de forêt et nous aimerions qu’il en reste ainsi», peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.

Une grande autoroute qui longe la côte sud-ouest de la province a été partiellement rouverte à la circulation. La circulation commerciale et les travailleurs de la santé peuvent désormais utiliser un tronçon de la route 103 qui a été fermé lorsque l’incendie de Barrington Lake s’est rapidement déplacé vers le nord la semaine dernière.

Une interdiction provinciale des feux à ciel ouvert demeure en vigueur. L’amende pour violation a été portée à 25 000 $.

Les restrictions précédemment imposées sur les déplacements et les activités dans les forêts de la province ont été levées, sauf dans le comté de Shelburne et partout où les ordres d’évacuation restent en vigueur.