L’évêque auxiliaire de Montréal, Thomas Dowd, nommé évêque en Ontario

MONTRÉAL — L’évêque auxiliaire de Montréal, Thomas Dowd, est nommé évêque du Diocèse de Sault-Sainte-Marie en Ontario.

La nouvelle a été annoncée jeudi par le Saint Siège et retransmise par l’Archidiocèse de Montréal.

Monseigneur Dowd a été ordonné prêtre pour l’Archidiocèse de Montréal en 2001. Il a servi à titre de vicaire dans plusieurs paroisses anglophones et d’aumônier d’hôpital avant d’être nommé adjoint au directeur de l’Office du personnel pastoral en 2006.

En 2011, le pape Benoît XVI l’a nommé évêque auxiliaire pour Montréal et c’est à ce moment que le cardinal Jean-Claude Turcotte l’a désigné vicaire épiscopal auprès des fidèles anglophones.

En 2016, il a été nommé vicaire général par l’Archevêque de Montréal, Christian Lépine, et a servi aux affaires administratives et financières ainsi que plus récemment comme modérateur de la curie.

Thomas Dowd succède à Sault-Sainte-Marie à Monseigneur Marcel Damphousse, nommé Archevêque Coadjuteur de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall au mois de mai.