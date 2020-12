L’ex-députée du PLQ Joan Dougherty a été emportée par la COVID-19 à l’âge de 93 ans

MONTRÉAL — Une ancienne députée de l’Assemblée nationale, Joan Dougherty, a été emportée vendredi dernier par des complications de santé liées à la COVID-19. Elle était âgée de 93 ans.

Mme Dougherty, qui était veuve, laisse notamment dans le deuil cinq enfants, sept petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Née à Montréal, Joan Dougherty était diplômée de l’Université McGill et du Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis.

Elle a consacré huit ans en tant que commissaire au sein d’une commission scolaire protestante à l’époque où celles-ci étaient confessionnelles. Elle a aussi siégé au conseil des gouverneurs de l’Université McGill.

Joan Dougherty a été élue députée du Parti libéral (PLQ) dans la circonscription de Jacques-Cartier, dans l’ouest de l’île de Montréal, en 1981. Elle a été réélue en 1985 et est devenue adjointe parlementaire au ministre de l’Éducation, jusqu’en 1989. Cette année-là, elle a été défaite aux élections générales.

Après sa carrière en politique, elle a occupé diverses fonctions dans le domaine de l’éducation.

Les funérailles de Joan Dougherty auront lieu à une date ultérieure.