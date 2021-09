L’ex-dirigeant de la Catalogne Carles Puigdemont est détenu en Sardaigne, en Italie.

BARCELONE, Espagne — L’ancien dirigeant de la Catalogne Carles Puigdemont, qui a fui l’Espagne après l’échec d’une tentative de sécession en 2017, a été arrêté jeudi en Sardaigne, en Italie.

M. Puigdemont a été incarcéré jeudi soir dans la ville de Sassari. Il devrait comparaître devant la justice italienne au cours des prochaines heures pour tenter de bloquer son extradition vers l’Espagne.

M. Puigdemont vit en Belgique et occupe un siège au Parlement européen. L’Espagne les accuse, lui et d’autres dirigeants indépendantistes catalans, de sédition.

M. Puigdemont aurait été détenu en vertu d’un mandat d’arrêt international quand il est arrivé à l’aéroport Alghero–Fertilia.

La présence culturelle catalane est très forte en Sardaigne, et l’île compte son propre mouvement indépendantiste. La ville d’Alghero, sur la côte nord-ouest de l’île, organise un festival catalan auquel M. Puigdemont devait apparemment assister.

«Liberté! Liberté!» ont scandé des manifestants devant le palais de justice de Sassari. Ils agitaient des panneaux proclamant l’appui de «la nation sarde à la nation catalane», ainsi que des drapeaux sardes et catalans.

L’avocat italien de M. Puigdemont, Agostinangelo Marras, a dit aux journalistes qu’un juge d’appel entendra la cause de son client vendredi ou samedi. Le magistrat pourrait alors décider de le remettre en liberté ou de le maintenir en détention.

M. Marras a ajouté s’être entretenu avec M. Puigdemont. «Il allait bien. Il a confiance que l’affaire se réglera le plus rapidement possible.» Le ministère italien de la Justice devra ultimement approuver ou refuser son extradition.

Au coeur de l’affaire se trouve la validité du mandat lancé contre M. Puigdemont par l’Espagne. Son avocat espagnol, Gonzalo Boye, prétend que ce mandat lancé en 2019 a été suspendu. La Cour suprême espagnole, qui est à l’origine du mandat européen, n’a pas commenté.

Le gouvernement espagnol a dit par voie de communiqué que la détention du leader indépendantiste en Sardaigne «obéit à un processus juridique qui se déroule et qui s’applique à tout citoyen de l’Union européenne qui doit répondre de ses actes devant la justice». L’Espagne a assuré qu’elle respectera la décision de l’Italie et de ses tribunaux.

Le Parlement européen a voté en mars dernier la levée de l’immunité de M. Puigdemont et de deux de ses collaborateurs. En juillet, les trois législateurs de l’Union européenne n’ont pas obtenu le rétablissement de leur immunité après que le tribunal général ait déclaré qu’ils n’avaient pas démontré qu’ils risquaient d’être arrêtés.

Les médias sardes ont rapporté plus tôt dans la semaine que l’ancien dirigeant catalan devait assister à un événement à Alghero dimanche. La présence de M. Puigdemont sur l’île méditerranéenne était donc attendue. Les médias sardes ont également rapporté que M. Puigdemont avait été invité par un groupe pro-séparatiste de la région de la Sardaigne.

Environ 20 % des résidents d’Alghero parlent un dialecte sarde dérivé de la langue catalane, et qui est reconnu aussi bien par le gouvernement italien que par les dirigeants de l’île.

Le gouvernement régional catalan compte une délégation permanente à Alghero. Le surnom de la ville est «Barceloneta», ou «petite Barcelone», la plus importante ville de la Catalogne.

Carles Puigdemont et un certain nombre de ses collègues séparatistes ont fui vers la Belgique en octobre 2017, craignant d’être arrêtés après avoir organisé un référendum sur l’indépendance de la Catalogne que les tribunaux et le gouvernement espagnol ont déclaré illégal.

Neuf séparatistes catalans ont été condamnés à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour leur rôle dans le référendum de 2017. Ils ont été graciés en juillet.