L’ex-dirigeant de la Catalogne Carles Puigdemont est détenu en Sardaigne, en Italie.

BARCELONE, Espagne (AP) – L’ancien dirigeant de la Catalogne Carles Puigdemont, qui a fui l’Espagne après l’échec d’une tentative de sécession en 2017, a été arrêté jeudi en Sardaigne, en Italie, selon son avocat.

M. Puigdemont, qui vit en Belgique et détient désormais un siège au Parlement européen, s’est battu contre son extradition vers l’Espagne, qui l’a accusé, ainsi que d’autres dirigeants indépendantistes catalans, de sédition.

L’avocat Gonzalo Boye a déclaré que M. Puigdemont avait été arrêté à son arrivée en Sardaigne, où il devait assister à un événement.

Les circonstances dans lesquelles M. Puigdemont a été placé en garde à vue n’étaient pas immédiatement claires. M. Boye a écrit sur Twitter que l’ancien président de la Catalogne avait été détenu en vertu d’un mandat d’arrêt européen de 2019, même si celui-ci avait été suspendu.

La police de l’aéroport du nord de la Sardaigne n’a pas répondu aux appels téléphoniques jeudi soir, tandis que la police de la ville d’Alghero a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la détention de M. Puigdemont.

Le Parlement européen a voté en mars dernier la levée de l’immunité de M. Puigdemont et de deux de ses collaborateurs. En juillet, les trois législateurs de l’Union européenne n’ont pas obtenu le rétablissement de leur immunité après que le tribunal général ait déclaré qu’ils n’avaient pas démontré qu’ils risquaient d’être arrêtés.

Les médias sardes ont rapporté plus tôt dans la semaine que l’ancien dirigeant catalan devait assister à un événement à Alghero dimanche. La présence de M. Puigdemont sur l’île méditerranéenne était donc attendue. Les médias sardes ont également rapporté que M. Puigdemont avait été invité par un groupe proséparatiste de la région de la Sardaigne.

Vendredi, Carles Puigdemont comparaîtra devant un juge de la ville de Sassari qui décidera s’il doit être libéré, selon un communiqué.

Carles Puigdemont et un certain nombre de ses collègues séparatistes ont fui vers la Belgique en octobre 2017, craignant d’être arrêtés après avoir organisé un référendum sur l’indépendance de la Catalogne que les tribunaux et le gouvernement espagnol ont déclaré illégal.

Neuf séparatistes catalans ont été condamnés à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour leur rôle dans le référendum de 2017. Ils ont été graciés en juillet.