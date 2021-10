L’ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, obtient un arrêt des procédures

L’ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, est libéré des accusations qui pesaient contre lui.

La juge Nancy McKenna a ordonné, lundi au palais de justice de Saint-Jérôme, l’arrêt des procédures intentées contre M. Robitaille et trois co-accusés dans une affaire de corruption et d’abus de confiance qui traînait depuis plus de trois ans.

L’ex-chef de cabinet du maire Robitaille, Daniel Bélec, l’ancien directeur général adjoint de Terrebonne, Luc Papillon, et l’entrepreneur Normand Trudel étaient aussi devant la cour dans ce dossier. Les quatre accusés avaient été appréhendés par l’Unité permanente anticorruption en mars 2018. Un cinquième suspect, l’ingénieur Jean Leroux, avait également été appréhendé, mais il est décédé entre-temps.

La juge McKenna a estimé que la poursuite avait enfreint les règles de procédure en ne divulguant pas ou trop tardivement certains éléments de preuve au dossier qui auraient pu servir la cause de la défense.

La Couronne cherchait à démontrer que le maire Robitaille avait mis en place un stratagème de partage des contrats entre certaines firmes d’ingénierie. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales entendait aussi prouver que M. Robitaille, aux commandes de Terrebonne de 1997 à 2016, avait largement profité de cet arrangement.