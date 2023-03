L’ex-ministre Bernard Valcourt accusé au criminel pour un incident avec la police

EDMUNDSTON, N.-B. — Un ancien ministre fédéral de différents gouvernements conservateurs, Bernard Valcourt, a plaidé non coupable d’entrave et de résistance à la police.

On ignore les détails de ce qui a conduit M. Valcourt à devoir affronter la justice, car peu d’informations ont été fournies dans les documents judiciaires.

Il est toutefois connu qu’il est accusé d’avoir fait obstruction à deux policiers de la ville d’Edmundston, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le 4 octobre dernier.

Bernard Valcourt, qui a eu 71 ans il y a quelques jours, a été ministre dans les gouvernements des premiers ministres Brian Mulroney, Kim Campbell et Stephen Harper. Il a été député pour le Nouveau-Brunswick.

Lors de sa longue carrière politique, il a notamment été ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien, ministre des Pêches et des Océans, ministre de l’Emploi et de l’immigration et ministre du Travail.