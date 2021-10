L’ex-ministre dénonce le racisme envers celui qu’il a appelé porte-parole de la Chine

OTTAWA — Un ancien diplomate et ministre du cabinet dénonce le racisme anti-asiatique dirigé envers un sénateur canadien qu’il a lui-même qualifié de porte-parole de la Chine, tout en condamnant ses opinions.

Chris Alexander a déclaré à la Presse canadienne qu’il était très préoccupé par le fait que le sénateur Yuen Pau Woo ait retweeté une chronique du Toronto Star qui laissait entendre que le Canada avait aidé les États-Unis à prendre en «otage» la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, dans le cadre de la guerre commerciale et technologique que les États-Unis mènent contre la Chine.

Cela rejoint la ligne de conduite propagée par le régime communiste chinois selon laquelle l’arrestation de Mme Wanzhou était politiquement motivée, a déclaré l’ancien diplomate et ancien ministre de l’Immigration sous la bannière conservatrice de Stephen Harper.

De l’avis de M. Alexander, le Canada, agissant sur une demande d’extradition des États-Unis, a agi en stricte conformité avec la primauté du droit, ce que le gouvernement canadien a toujours soutenu.

Cependant, il a déclaré que M. Woo ne méritait pas le torrent d’insultes qu’il a reçu sur les médias sociaux après que M. Alexander ait tweeté la semaine dernière sa désapprobation à l’égard du partage de l’article du Toronto Star par le sénateur.

Dans ce tweet, M. Alexander a appelé M. Woo à démissionner parce que «les porte-parole de la propagande étrangère (…) ne devraient pas avoir leur place au Parlement canadien».

Cela a déclenché des réactions qui, entre autres, ont déclaré que M. Woo devait être renvoyé en Chine.

«Je suis solidaire au sénateur Woo et de tous ceux qui sont dans la vie publique en disant qu’il devrait y avoir des protections plus solides contre ce genre d’abus», a déclaré lundi M. Alexander dans une entrevue.

«Lui, plus que quiconque, ne mérite pas d’endurer ne serait-ce qu’une syllabe de ce genre de commentaires».

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait d’avoir utilisé le mot «porte-parole» pour décrire M. Woo, M. Alexander a déclaré: «Je suis à l’aise avec la plupart des choses que j’ai dites dans le passé. Je pense qu’il y a d’autres façons de le dire, oui, mais je ne pense pas que cela doit être répété et marqué de cette façon.»

«Je veux toujours entendre le sénateur Woo s’engager envers (…) l’opinion selon laquelle la primauté du droit avait un rôle primordial à jouer dans ce qui est arrivé à Meng Wanzhou au Canada».

La dirigeante de Huawei a été libérée et renvoyée en Chine le 24 septembre, quelques heures après avoir accepté un accord de poursuites différées avec les États-Unis. Deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, qui avaient été détenus par la Chine en représailles à l’arrestation de Mme Wanzhou, ont été simultanément libérés et renvoyés au Canada.

«Mon souci est que nos parlementaires connaissent la différence entre l’action judiciaire et policière en vertu de l’état de droit, d’une part, et les actions arbitraires d’inspiration politique qui ont lieu dans des pays qui n’ont pas l’état de droit», a ajouté M. Alexander.

«Il serait faux de laisser entendre qu’un parlementaire canadien se fait volontairement porte-parole d’un autre pays. Pour ma part, je n’en ai aucune preuve».

«Nous pouvons tous convenir qu’il est possible d’être un « porte-parole involontaire » de la désinformation et de la propagande en fonction de la bulle d’information et d’opinion dans laquelle nous choisissons de nous isoler».

Pour sa part, M. Woo a déclaré lundi : «J’apprécie la réflexion de M. Alexander sur sa publication (Twitter), mais je continue de m’inquiéter de la stigmatisation des immigrés (et) des minorités visibles qui ont des opinions sur la politique étrangère non conforme aux croyances d’un individu privilégié, comme l’ancien ministre de l’Immigration».

Le sénateur Woo, qui est né en Malaisie et a grandi à Singapour avant de venir au Canada à l’adolescence, a déclaré à La Presse canadienne la semaine dernière qu’il craignait que lui et d’autres Canadiens d’origine chinoise soient stigmatisés comme des comparses ou des agents de la Chine.

Il a noté que la même accusation n’est pas portée contre d’autres Canadiens éminents, y compris l’ancien ministre des Affaires étrangères John Manley, qui ont fait écho à l’opinion selon laquelle Mme Wanzhou a été utilisée par l’ancien président américain Donald Trump comme monnaie d’échange dans les négociations commerciales avec la Chine.

Les autres sénateurs n’ont pas non plus subi le même genre d’abus de «rentrer chez soi» que M. Woo après avoir voté contre une motion en juin dernier qualifiant le traitement par la Chine des musulmans ouïghours de «génocide».

M. Alexander a déclaré qu’il pensait que M. Woo était pris dans «une bulle de réflexion sur la Chine» partagée par beaucoup au sein du gouvernement libéral de Justin Trudeau, une bulle qui est «généralement sur la défensive de la rhétorique de la Chine et des actions chinoises à un moment où la réalité marche dans une direction très différente».

M. Alexander a soutenu qu’il pensait que M. Woo devait être «appelé» parce que, en tant que facilitateur du Groupe des sénateurs indépendants, le plus grand caucus du Sénat, il est «le membre le plus haut placé du Parlement ou du gouvernement que je puisse trouver qui est sur le point de répéter les arguments du gouvernement chinois dans son rôle actuel».

M. Alexander a également maintenu son appel à la démission de M. Woo.

«À mon avis, tout parlementaire canadien devrait démissionner s’il considère qu’une action légale menée par des institutions canadiennes indépendantes de justice et d’application de la loi (fonctionnant) en vertu de la primauté du droit est une « prise d’otages »», a-t-il déclaré.

«Le serment que nous prêtons en tant que parlementaires nous oblige à maintenir un système de gouvernement démocratique sous la couronne qui inclut la primauté du droit».