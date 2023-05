L’ex-PDG de Videotron, Manon Brouillette, nommée présidente du c.a d’Hydro-Québec

QUÉBEC — L’arrivée de la nouvelle présidente du conseil d’administration d’Hydro-Québec a été soulignée par le premier ministre du Québec sur le réseau social Twitter.

«Je suis fier d’annoncer la nomination de Manon Brouillette comme nouvelle présidente du CA d’Hydro-Québec. C’est une femme au parcours exceptionnel qui saura relever les défis énergétiques du Québec», indique le gazouillis de François Legault.

Le conseil des ministres a annoncé la nomination de Manon Brouillette, par voie de communiqué mercredi soir.

Il s’agit de l’ancienne PDG de Videotron, qui a aussi récemment occupé un poste de vice-présidente et cheffe de la direction au sein de Verizon, une entreprise de télécommunications américaine spécialisée en téléphonie mobile.

«Mme Brouillette possède également une vaste expérience comme administratrice de sociétés, ayant été membre du conseil de plusieurs entreprises québécoises et internationales, dont la Banque Nationale, le Cirque du Soleil, BFA Industries, Sonder, Lightspeed, Altice France et Altice USA. Son engagement social l’a aussi amenée à siéger au conseil de l’École de technologie supérieure, du Quartier de l’innovation de Montréal et du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine», précise un communiqué d’Hydro-Québec.

«Nous sommes toutes et tous heureux qu’une femme de cette envergure succède à Jacynthe Côté, que je remercie de nouveau pour sa grande contribution au cours des quatre dernières années», a affirmé Pierre Despars, le PDG par intérim de la société d’État depuis un mois, soit depuis le départ de Sophie Brochu.

Le nom de la personne qui succédera à Mme Brochu n’a pas encore été annoncé.

Quant à Manon Brouillette, celle-ci entrera en fonction le 2 juin prochain pour un mandat de cinq ans.

«Avec les autres membres du conseil (d’administration) et le gouvernement du Québec, elle poursuivra le travail en cours qui conduira à la nomination du nouveau ou de la nouvelle PDG», précise le communiqué d’Hydro-Québec.

«Je suis extrêmement fière de me joindre aux femmes et aux hommes qui forment cette grande organisation», a pour sa part déclaré Manon Brouillette dans un gazouillis.

«Quel immense privilège! Hydro-Québec est une organisation unique. En plus de livrer un service essentiel, cette organisation est un marqueur de notre identité collective», a-t-elle souligné.