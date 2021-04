L’ex-premier ministre Jean Chrétien offre une maison de répit aux proches aidants

SHAWINIGAN, Qc — Les proches aidants de Shawinigan bénéficieront d’une maison de répit grâce à la générosité de l’ex-premier ministre Jean Chrétien.

M. Chrétien a en effet déboursé plus de 600 000 $ pour l’achat de la maison située dans le secteur Grand-Mère, qui a été inaugurée jeudi.

Présent depuis Ottawa par voie de vidéoconférence, Jean Chrétien a raconté avoir rencontré Chloé Sainte-Marie, porte-parole de la Fondation Maison Gilles-Carle qui l’a convaincu de participer au projet.

«J’ai rencontré Mme Ste-Marie puis là, je me suis fait poigner correct!», a-t-il lancé, provoquant l’hilarité.

De son côté, Mme Sainte-Marie a reconnu que le geste l’avait désarçonnée.

«Quand il m’a dit ‘j’ai une maison pour vous’, ç’a été un grand moment et je n’y croyais pas. Je disais, mais non, on ne peut pas. Il nous a dit: vous êtes donc ben niaiseux! Je vous la donne!», a-t-elle relaté.

Il s’agit de la huitième maison Gilles-Carle à voir le jour au Québec, mais elle portera le nom de maison Marie Chrétien à la demande de l’ex-premier ministre, qui tenait ainsi à rendre hommage à sa mère. Celle-ci comprend huit lits d’hébergement et des places de jour. L’endroit offre du répit autant aux aidés qu’aux aidants, puisque ceux-ci peuvent y laisser leurs proches pour prendre du temps à eux.

Québec offre aussi un soutien financier considérable afin de défrayer les coûts qui se situent autour de 62 500 $ par lit pour la première année et de 50 000 $ par lit pour les années subséquentes.

La ministre responsable des Proches aidants, Marguerite Blais, a dit avoir découvert le bien-fondé de cette approche en visitant une première Maison Gilles-Carle dans les Cantons-de-l’Est à l’invitation de Chloé Sainte-Marie.

«Quand je suis arrivée dans cette maison à Cowansville, j’ai senti une sérénité, j’ai senti une paix intérieure, j’ai senti énormément d’amour et à ce moment-là, j’ai dit à Chloé: ça prend une maison comme ça dans toutes les régions du Québec», a dit le ministre.

L’objectif de Mme Blais est désormais d’implanter «une vingtaine de Maisons Gilles-Carle d’ici 10 ans».