L’ex-propriétaire du Zoo de Saint-Édouard plaide coupable à quatre infractions

MONTRÉAL — L’ancien propriétaire du Zoo de Saint-Édouard, en Mauricie, a plaidé coupable, mercredi, à quatre infractions en matière de bien-être animal, mais il évite les accusations criminelles.

Normand Trahan a plaidé coupable, au palais de justice de Trois-Rivières, à quatre infractions en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. La Couronne, de son côté, a abandonné les accusations criminelles portées contre lui à partir de 2019.

M. Trahan a plaidé coupable à des infractions qui comprennent notamment des conditions inadéquates et insalubres, et un manque de soins vétérinaires au Zoo de Saint-Édouard-de-Maskinongé, qui a été vendu plus tôt cette année.

Il devra payer plus de 6800 $ d’amendes et il lui est interdit de posséder des animaux pendant cinq ans, à l’exception d’animaux de compagnie gardés chez lui.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal, qui avait supervisé l’enquête, affirme que plus de 200 animaux ont été retirés du zoo en 2019 et relogés de façon permanente au Canada et aux États-Unis. Selon la SPCA, on a relogé notamment des lions, des tigres, des zèbres, des ours, des loups, des kangourous et des primates.

La SPCA se dit satisfaite des plaidoyers de culpabilité, ajoutant que l’affaire impliquait la plus importante saisie d’animaux de zoo dans les annales canadiennes.

«Nous sommes heureux et soulagés d’avoir pu obtenir la propriété de tous les animaux saisis et de les savoir aujourd’hui placés de manière définitive dans des nouveaux lieux de garde qualifiés, où ils reçoivent tous les soins spécialisés dont ils ont besoin», a indiqué Élise Desaulniers, directrice générale de la SPCA de Montréal.

L’avocat de M. Trahan, Michel Lebrun, a déclaré aux journalistes à Trois-Rivières que son client était «soulagé et très heureux de passer à autre chose» et de pouvoir maintenant envisager une retraite paisible.

L’enquête de la SPCA avait été déclenchée à la suite d’un signalement pour maltraitance logé par des visiteurs du zoo en 2018.