L’exploitation minière sous-marine divise les membres d’une agence des Nations Unies

SAN JUAN, Porto Rico — Les membres d’une agence de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui régit les eaux internationales ont été pris dans un débat acharné vendredi soir sur l’opportunité d’autoriser l’exploitation minière en haute mer et de fixer un nouveau délai pour les réglementations proposées toujours bloquées en mode projet.

L’Autorité internationale des fonds marins de l’ONU, basée en Jamaïque, a entamé sa conférence de deux semaines sur la question le 10 juillet, mais les discussions à huis clos se sont poursuivies le dernier jour de la réunion.

«C’est tout un marathon, a déclaré Michael Lodge, secrétaire général de l’agence, lors d’un point de presse vendredi. Il y a encore des détails à régler.»

L’agence n’a pas encore délivré de licences minières provisoires, et elle a raté la date limite du 9 juillet pour approuver un ensemble de règles régissant une telle activité.

Les entreprises et les pays peuvent désormais demander une licence minière alors que la demande de métaux précieux qui se trouvent dans les profondeurs marines, et qui sont utilisés dans les batteries de voitures électriques et d’autres technologies vertes, augmente.

L’agence des Nations Unies a délivré plus de 30 licences d’exploration, mais aucune pour l’exploitation minière proprement dite jusqu’à présent. La majeure partie de l’exploration se concentre dans une zone entre Hawaï et le Mexique qui s’étend sur environ 1,7 million de miles carrés (4,5 millions de kilomètres carrés), l’activité se déroulant à des profondeurs allant jusqu’à 19 000 pieds (6 000 mètres).

Les membres de l’Autorité internationale des fonds marins ont déclaré qu’ils prévoyaient de reprendre les travaux sur le cadre réglementaire proposé lors de la réunion de novembre de l’organisme, la troisième de l’année.

Interrogé sur ce qui se passerait si un pays ou une entreprise demandait une licence d’exploitation minière en haute mer sans qu’aucune réglementation ne soit encore en place, M. Lodge a déclaré que le conseil traiterait les choses au fur et à mesure qu’elles se présenteraient.

«Le conseil a la possibilité de se réunir quand il le souhaite», a-t-il affirmé.

Le président du Conseil, Juan José González Mijares, a déclaré lors de la réunion d’information qu’un cadre réglementaire doit être en place avant le début de toute activité d’exploitation.

Un nombre croissant de pays demandent un moratoire ou une pause de précaution sur l’exploitation minière en haute mer, se disant préoccupés par l’impact potentiel sur l’environnement. Ils veulent que plus d’études scientifiques soient faites en premier.

Les scientifiques ont averti qu’une telle activité pourrait déclencher des tempêtes de limon et créer une pollution sonore et lumineuse dans un monde souterrain aquatique à peine exploré.

Cependant, les entreprises qui poussent à l’exploitation minière en haute mer soutiennent que l’exploitation minière sous-marine serait moins chère et aurait moins d’impact sur l’environnement que l’exploitation minière terrestre.