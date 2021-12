L’explosion d’un camion-citerne à Haïti fait plus de 50 morts

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Un camion transportant de l’essence a explosé dans le nord d’Haïti, tuant plus de 50 personnes et en blessant des dizaines d’autres, ont annoncé mardi les autorités et des médias.

L’explosion s’est produite lundi soir dans la ville du Cap-Haïtien, a annoncé le premier ministre Ariel Henry, se disant dévasté.

«Trois journées de deuil national seront décrétées sur toute l’étendue du territoire, en la mémoire des victimes de cette tragédie qui endeuille la nation haïtienne tout entière», a-t-il écrit sur Twitter.

M. Henry a déclaré que son administration déployait des hôpitaux de campagne dans la région pour aider les personnes touchées.

Des dizaines de corps gisaient dans la rue quelques heures après l’explosion et un groupe de personnes se tenaient autour d’eux.

Aucun autre détail n’était disponible dans l’immédiat. La police n’a pas immédiatement répondu aux appels demandant des informations.

Patrick Almonor, maire adjoint du Cap-Haïtien, a déclaré à l’Associated Press qu’au moins 53 morts et 100 blessés avaient été signalés à la suite de l’explosion, qui a incendié une vingtaine de maisons près du site. Il s’attend à voir le nombre de décès grimper puisque les personnes décédées à leur domicile n’ont pas encore été dénombrées.

«C’est horrible, ce qui est arrivé, a-t-il dit. Nous avons perdu tant de vies.»

M. Almonor a indiqué qu’un hôpital local avait un grand besoin d’infirmières, de médecins et de matériel médical de base pour soigner les blessés.

«Nous sommes dépassés», a déclaré au journal «Le Nouvelliste» une personne identifiée comme étant le Dr Calhil Turenne.

Dave Larose, un ingénieur civil qui travaille au Cap-Haïtien, a dit à l’Associated Press qu’il conduisait lorsqu’il a vu des ambulances et une foule de personnes rassemblées le long d’une route vers 1 heure du matin.

Il a dit avoir observé comment certaines personnes utilisaient des seaux pour ramasser de l’essence du camion et de la rue pour la ramener chez elles. L’explosion s’est produite alors qu’Haïti est aux prises avec une grave pénurie de carburant.

«C’est terrible ce que notre pays doit traverser», a déclaré M. Larose.

L’ancien premier ministre Claude Joseph a également pleuré les victimes, écrivant sur Twitter: «Je partage la douleur et la peine de tout le monde».