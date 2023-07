L’explosion d’une plateforme gazière au large du Mexique fait deux morts

MÉXICO — Une explosion et un incendie ont détruit une plateforme gazière dans le golfe du Mexique tôt vendredi, tuant deux travailleurs et en blessant huit autres. Un travailleur est également porté disparu, selon les autorités.

La compagnie pétrolière publique, Petroleos Mexicanos, a déclaré que la catastrophe s’était produite sur la plateforme de transfert de gaz Nohoch qu’elle exploite.

Elle a précisé que les travailleurs morts et disparus étaient employés par un sous-traitant et que trois des blessés étaient des employés de l’entreprise et cinq travaillaient pour le sous-traitant.

L’entreprise, connue sous le nom de Pemex, a déclaré qu’on ne craignait pas pour la vie des blessés.

Le communiqué de la compagnie Petroleos Mexicanos mentionne que sept navires ont évacué 321 travailleurs de la plateforme. Des photos relayées par la compagnie montrent plusieurs bateaux de pompiers en train de pomper des torrents d’eau sur la plateforme encore fumante.

Octavio Romero, directeur de la société, a déclaré que la plateforme «a été totalement détruite», mais que plusieurs autres plateformes voisines, reliées entre elles, n’ont pas pris feu.

Il semble qu’il y ait peu de risques de déversement d’hydrocarbure, mais on ne sait pas si l’accident pourrait obliger la compagnie à augmenter le torchage du gaz, un processus qui consiste à brûler l’excès de gaz et qui rejette de grandes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Les plateformes comme celle qui a pris feu reçoivent le gaz des puits et le pompent par des pipelines jusqu’à des réservoirs de stockage ou des navires. Comme certains puits produisent du gaz associé au pétrole, il faudrait soit arrêter la production de pétrole jusqu’à ce que l’on trouve un autre endroit pour traiter le gaz, soit brûler le gaz à la torche.

M. Romero a semblé suggérer que la compagnie arrêterait temporairement la production de certains puits, déclarant que l’accident allait réduire la production de pétrole brut «de plusieurs milliers de barils» par jour.

Comme cette situation serait mauvaise pour la compagnie, M. Romero a affirmé que «nous devons rapidement reprendre la production».