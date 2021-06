L’exposition aux particules ultrafines pendant la grossesse pourrait causer l’asthme

MONTRÉAL — Un bébé dont la mère a été exposée à des taux élevés de particules ultrafines pendant sa grossesse sera ensuite plus susceptible de souffrir d’asthme, prévient une nouvelle étude américaine.

Selon l’hypothèse la plus plausible pour le moment, le stress oxydant engendré par une exposition à des concentrations élevées de pollution atmosphérique viendrait interférer avec le développement normal des poumons du foetus.

«Ça pique ma curiosité personnelle, a commenté le docteur Jean-Claude Lavoie, du CHU Sainte-Justine. On est à la frontière des connaissances scientifiques entre des événements précoces, comme la vie foetale, et des événements qui vont arriver plus tard pendant la vie de l’enfant ou même de l’adulte.»

Les chercheurs américains ont suivi quelque 400 femmes de la région de Boston pendant leur grossesse et après. Ils ont constaté que les bébés nés de femmes qui avaient été exposées à des concentrations de 30 000 particules par centimètre cube d’air pendant leur grossesse quadruplaient leur risque d’asthme, comparativement aux bébés dont la mère avait été exposée à des concentrations deux fois moins importantes.

Au total, 18 % des enfants ont reçu un diagnostic d’asthme. Après avoir pris plusieurs autres facteurs en compte, les chercheurs concluent à un effet indépendant des particules ultrafines.

Ces particules mesurent moins de 0,1 micromètre et sont notamment produites par les véhicules à moteur. Elles seraient tellement fines qu’elles pourraient franchir la barrière des poumons et entrer dans la circulation sanguine de la mère.

Les chercheurs américains croient qu’elles peuvent se rendre jusqu’au foetus, mais le docteur Lavoie en doute fortement.

«Quand on regarde la probabilité, avec nos connaissances actuelles, je ne parierai absolument rien sur le fait que les particules se soient rendues jusqu’au bébé, a-t-il dit. Elles vont être filtrées par le poumon, toutes les cellules, tout le sang, et d’autres cellules vont venir les éliminer.»

Il croit plutôt que le stress oxydant (qui survient quand l’organisme ne produit plus suffisamment d’antioxydants pour neutraliser les radicaux libres en circulation) de la mère a des répercussions sur son foetus.

«Quand l’équilibre oxydant-antioxydant est perturbé, ça va perturber le développement des organes, a-t-il dit. Dans ce cas-ci, ça peut perturber le développement des bronchioles qu’il y a autour des alvéoles, au niveau du poumon. Le stress oxydant pourrait augmenter la musculature autour des bronchioles, s’il y a un irritant, elles vont contracter beaucoup plus fort, et vous faites une crise d’asthme.»

Les particules ultrafines ont été associées à plusieurs autres problèmes de santé, comme les maladies neurodégénératives et le cancer. Chez les bébés, on les a associées à des naissances prématurées et à un poids très faible à la naissance.

Au-delà de recommander aux femmes de respirer l’air le plus pur possible pendant leur grossesse — «Tout le monde est pour la vertu, mais ça peut être compliqué de l’appliquer», reconnaît le docteur Lavoie —, on pourrait penser que la prise d’antioxydants serait appropriée pour les femmes enceintes qui sont exposées à une grande pollution atmosphérique, mais un déplacement jusqu’à la pharmacie du coin n’est probablement pas nécessaire.

Le docteur Lavoie recommande plutôt «la meilleure nutrition possible, mais aussi, de faire l’exercice régulier».

«Si ces particules induisent un stress oxydant, si cette dame fait de l’exercice, si elle maintient sa capacité à se défendre, elle va contrebalancer ce stress oxydant dû aux particules et le bébé sera probablement plus en sécurité comme ça, a-t-il dit. Depuis quinze ou vingt ans, ce qui sort dans la littérature scientifique, c’est que le meilleur antioxydant, c’est l’exercice modéré.»

Et pas besoin ici de s’inscrire au gym: d’autres études ont montré que les chances de succès sont meilleures si on apprend à incorporer de petites activités physiques dans notre vie quotidienne, par exemple en utilisant l’escalier au lieu de l’ascenseur ou en marchant dès que c’est possible.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par l’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.