L’hibernation des écureuils arctiques affectée par la hausse des températures

Des scientifiques évaluent que l’augmentation des températures dans le Nord affecte la façon dont les écureuils arctiques hibernent, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour cette espèce.

Ces petites créatures à fourrure survivent aux rudes hivers arctiques en s’enfouissant sous terre et en hibernant pendant huit mois, avant d’émerger au printemps, prêtes à manger et à se reproduire. Comme les mâles traversent la puberté saisonnière chaque année, ils se réveillent normalement environ un mois plus tôt afin d’être prêts à s’accoupler lorsque les écureuils, ou spermophiles, arctiques femelles refont surface.

Mais dans une nouvelle étude publiée dans la revue Science, des chercheurs ont découvert qu’au cours des 25 dernières années, les écureuils femelles ont mis fin à leur hibernation environ 10 jours plus tôt en réponse au dégel printanier, ce que les mâles n’ont pas fait.

«Si cela continue, les femelles seront prêtes à s’accoupler avant que les mâles ne soient physiologiquement capables de s’accoupler avec les femelles», a expliqué l’auteur principal de l’étude, Cory Williams, qui est professeur adjoint au département de biologie de l’Université d’État du Colorado et qui étudie les écureuils arctiques depuis plus de 15 ans.

Les chercheurs ont précisé que cela pourrait signifier moins de «nuits de rendez-vous», ce qui pourrait affecter la reproduction.

M. Williams a affirmé que puisque les écureuils mâles mettent fin à leur hibernation tôt, ils sont moins sensibles aux signaux environnementaux que les femelles. Il a évoqué que jusqu’à présent, les changements dans les schémas d’hibernation des femelles n’ont pas affecté les populations d’écureuils et qu’à l’avenir, les mâles pourraient s’adapter pour rester en harmonie avec les femelles.

«Prédire les conséquences à long terme des changements climatiques sur les écosystèmes est incroyablement difficile en raison des interactions écologiques, mais il est clair que les systèmes arctiques changent rapidement», a noté le professeur.

D’autres conséquences potentielles d’une saison d’hibernation plus courte sont une plus grande exposition des écureuils aux prédateurs tels que les renards, les loups et les aigles.

Pas que du négatif

Cependant, l’étude n’apporte pas que des mauvaises nouvelles. Une période plus courte pourrait également signifier que les écureuils n’auront pas à utiliser autant de graisse et d’énergie emmagasinées pendant l’hibernation. Commencer à se nourrir plus tôt pourrait aussi conduire à une progéniture en meilleure santé.

D’autres changements observés par les chercheurs sont que les écureuils retardent le moment et la durée de la production de chaleur pendant l’hibernation, en réponse au gel plus lent du pergélisol.

Alors que les écureuils réduisent considérablement leurs fonctions pulmonaires, cardiaques, cérébrales et corporelles pendant l’hibernation, ils utilisent de l’énergie pour générer de la chaleur à partir des graisses emmagasinées pour éviter de geler, même lorsque leur température corporelle descend en dessous de 0 degré Celsius.

Les auteurs de l’étude ont analysé 25 années de températures de l’air et du sol mesurées à partir de deux endroits de la région arctique de l’Alaska. Ils ont également mesuré les températures abdominale et cutanée de 199 écureuils au cours de la même période.

«Ces systèmes arctiques changent relativement rapidement», a déclaré M. Williams, notant que d’autres études ont montré qu’ils se réchauffent quatre fois plus vite que la moyenne mondiale.

«Notre étude indique vraiment que cela se produit et que cela se produit rapidement, et que nous devrions nous attendre à ce que ces écosystèmes changent avec le temps», a ajouté le professeur.

