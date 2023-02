L’hiver matraque les É-U d’un bout à l’autre du pays

PIERRE, S.D. — Du temps hivernal dangereux matraquait les États-Unis de la Californie jusqu’au nord des grandes plaines, jeudi, immobilisant des automobilistes sur des routes glacées, privant des centaines de milliers de clients d’électricité et clouant des centaines de vols au sol.

Pour la première fois depuis 1989, le Service national de météorologie des États-Unis a publié un avertissement de blizzard jusqu’à samedi pour les montagnes du sud de la Californie. Les météorologues prédisent de multiples chutes de neige qui pourraient totaliser jusqu’à 1,5 mètre de flocons dans la région de la Sierra Nevada.

«Compte tenu de la profondeur de l’air froid qui s’est infiltré dans l’Ouest, nous anticipons aussi des accumulations de neige sur le bas des collines et dans les vallées intérieures près de la côte du Pacifique, où des chutes de neige sont moins habituelles», a dit l’agence fédérale.

Toute cette humidité augmente aussi le risque de crues-éclairs d’ici à samedi, ont prévenu les météorologues. Des régions côtières pourraient être balayées par des vagues de trois ou quatre mètres, a-t-on indiqué.

À un certain moment mercredi, quelque 65 millions d’Américains dans plus d’une vingtaine d’États étaient sous le coup d’alertes météorologiques. Le Service national de météorologie a souligné que le mercure pourrait chuter à une vingtaine de degrés Celsius sous la normale dans la région du Upper Midwest, mais progresser de la même marge en sens inverse dans les régions mid-Atlantic et Southeast.

Le département des Transports du Wyoming a prévenu sur les réseaux sociaux que de multiples routes étaient impraticables dans le sud de l’État. Des secouristes ont tenté de rejoindre des automobilistes coincés dans leur véhicule, mais des vents puissants et des accumulations de neige créaient une «situation pratiquement impossible (pour eux)», a dit un porte-parole de la police des autoroutes du Wyoming.

Dans la région du Pacific Northwest, des vents violents et des chutes de neige abondantes ont empêché les secouristes de récupérer les corps de trois alpinistes tués par une avalanche sur Colchuk Peak, dans les monts Cascades, dans l’État de Washington, le week-end dernier.

Un pompier est mort électrocuté dans le sud-ouest du Michigan après avoir touché à une ligne électrique tombée au sol.

Des chutes de neige inattendues ont été à l’origine de multiples sorties de route en fin d’après-midi dans la région de Portland, dans l’Oregon, en plus de causer des bouchons interminables.

La puissance du vent, des bourrasques de neige et un mercure qui dégringole ont entraîné la fermeture de plusieurs autoroutes et d’autres grandes artères en Arizona, et les responsables ont conseillé aux gens de rester chez eux. Les météorologues ont prédit qu’il pourrait tomber entre 5 et 8 centimètres de neige par heure jeudi.

En Californie, en plus de l’avertissement de blizzard dans la Sierra Nevada, les météorologues ont mis en garde contre des bourrasques de 100 kilomètres/heure et un refroidissement éolien qui pourrait atteindre -40 degrés Celsius.

Plus de 750 000 abonnés étaient privés de courant au Michigan en milieu de journée jeudi, selon le site poweroutage.us. On rapportait près de 80 000 pannes dans l’Illinois, 58 000 au Wisconsin, 41 000 en Californie, 27 000 dans l’État de New York, 19 000 dans l’Oregon et 13 000 dans l’Indiana.

Près de 1800 vols ont été annulés par la météo mercredi. Près d’un millier d’autres l’avaient été en milieu de journée jeudi, selon le site FlightAware. On rapportait plus de 6000 vols retardés à travers le pays.

Jeudi matin, le service météorologique rapportait 41 centimètres de neige en banlieue de Minneapolis et 26 centimètres à l’aéroport international de Minneapolis-St. Paul.

À Grand Forks, dans le Dakota du Nord, le mercure pourrait plonger à -30 degrés Celsius jeudi et vendredi, et à -46℃ avec le refroidissement éolien.