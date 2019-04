L’homme arrêté à la cathédrale Saint-Patrick de New York devait aller à Rome

NEW YORK — Un professeur de philosophie arrêté après être entré dans la cathédrale Saint-Patrick, à New York, alors qu’il transportait de l’essence, du liquide d’allumage, ainsi que des briquets au butane, avait également été interpellé par les autorités au New Jersey cette semaine et devait partir à Rome jeudi.

Marc Lamparello, âgé de 37 ans, fait face à des accusations de tentative d’incendie criminel et de mise en danger d’autrui dans la foulée de son arrestation mercredi soir, a indiqué John Miller, commissaire adjoint au renseignement et à la lutte antiterroriste au sein de la police de New York.

L’arrestation est survenue quelques jours après que la cathédrale Notre-Dame de Paris eut été ravagée par un incendie, qui pourrait avoir été causé par un court-circuit. M. Miller n’a pas voulu dévoiler ce qu’a dit le suspect aux policiers après son arrestation, mais il a souligné qu’il ne semblait y avoir «aucun lien avec un groupe terroriste ou avec une intention terroriste».

Marc Lamparello demeurait détenu jeudi et n’avait pas été formellement accusé.

L’individu est un professeur de philosophie qui a enseigné aux collèges Lehman et Brooklyn, à New York, et à l’Université Seton Hall, au New Jersey.

Selon M. Miller, l’homme a été aperçu dans une camionnette en train de faire le tour de la cathédrale plusieurs fois, avant de garer son véhicule sur la 5e Avenue. Il s’est promené dans le secteur, avant de retourner à son véhicule pour aller chercher l’essence et le liquide d’allumage.

Lorsqu’il est entré dans l’église, il a été confronté par un agent de sécurité, qui a contacté les policiers à l’extérieur. M. Lamparello s’est justifié en disant que sa voiture manquait d’essence, ce qui n’était pas le cas, selon les policiers.

Avant de se rendre à la cathédrale, mercredi, l’individu avait acheté un billet d’avion pour se rendre en Italie.

Il avait aussi été arrêté lundi à la cathédrale basilique du Sacré-Cœur de Newark, au New Jersey, parce qu’il avait refusé de partir à l’heure de fermeture.