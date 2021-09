L’homme qui a inspiré «Hôtel Rwanda» est condamné à 25 ans de prison pour terrorisme

KIGALI, Rwanda — Paul Rusesabagina, l’homme qui a sauvé du génocide des centaines de compatriotes au Rwanda, a été reconnu coupable d’infractions liées au terrorisme et condamné à 25 ans de prison, lundi à Kigali.

Le procès a été qualifié de geste de représailles par des observateurs des droits de la personne et d’autres opposants au gouvernement répressif du Rwanda. M. Rusesabagina, aujourd’hui âgé de 67 ans, avait déjà dénoncé un «simulacre» de procès. Il soutient qu’il a été arrêté parce qu’il a critiqué le président rwandais, Paul Kagame, en poste depuis plus de 20 ans, au sujet de violations présumées des droits de la personne.

Paul Rusesabagina a sauvé plus de 1000 personnes en les hébergeant dans l’hôtel qu’il gérait pendant le génocide de 1994 au Rwanda, au cours duquel plus de 800 000 Tutsis et Hutus qui tentaient de les protéger ont été tués. Son histoire héroïque a inspiré le film «Hôtel Rwanda». Le citoyen belge et résident américain a reçu la Médaille présidentielle américaine de la liberté. Il avait quitté le Rwanda en 1996.

M. Rusesabagina a été reconnu coupable lundi de huit chefs d’accusation, dont appartenance à un groupe terroriste, meurtre et enlèvement. Il avait été accusé avec 20 autres personnes.

L’annonce du verdict et de la peine intervient plus d’un an après la disparition de M. Rusesabagina lors d’une visite à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, et sa réapparition quelques jours plus tard au Rwanda, menotté, accusé de soutenir la branche armée de sa plateforme politique d’opposition, le Mouvement rwandais pour le changement démocratique. Le groupe avait revendiqué une partie des attentats de 2018 et 2019 dans le sud du pays, dans lesquels neuf Rwandais sont morts.

Au procès, M. Rusesabagina a déclaré qu’il avait aidé à former le groupe armé pour aider les réfugiés, mais il a plaidé qu’il n’avait jamais soutenu la violence et qu’il cherchait à se distancer de ses attaques meurtrières.

M. Rusesabagina, qui demeure incarcéré, a toujours clamé son innocence; sa famille affirme qu’il a été kidnappé et emmené au Rwanda contre son gré. Mais le tribunal a statué qu’il n’avait pas été kidnappé lorsqu’il a été amené à monter à bord d’un vol nolisé. Le gouvernement rwandais a soutenu qu’il se rendait au Burundi pour se coordonner avec les groupes armés basés là-bas et au Congo.

Son avocat, Félix Rudakemwa, a soutenu que les papiers de M. Rusesabagina avaient été confisqués par les autorités pénitentiaires. Sa famille craint qu’il ne meure derrière les barreaux.

Le Rwanda a toujours soutenu que M. Rusesabagina obtiendrait un procès équitable. Mais ce procès a suscité l’inquiétude internationale; en décembre dernier, 36 sénateurs américains ont écrit au président Kagame, l’exhortant à libérer M. Rusesabagina.

La porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, a écrit lundi que les preuves contre M. Rusesabagina étaient «incontestables» et que «les Rwandais se sentiront plus en sécurité maintenant que justice a été rendue».