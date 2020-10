L’homme d’affaires Marc Bieler donne 15 millions $ à l’Université McGill

MONTRÉAL — Un homme d’affaires avantageusement connu depuis 35 ans pour l’exploitation de la canneberge au Québec, Marc Bieler, fera un don de 15 millions $ à son alma mater, l’Université McGill, afin de renforcer les capacités d’enseignement, de recherche et d’apprentissage par l’expérience de l’École de l’environnement de McGill.

L’institution affirme que cet investissement philanthropique permettra à l’École de se doter de ressources pour s’attaquer à des problèmes environnementaux et sociaux cruciaux

En reconnaissance, McGill annonce que l’École a été rebaptisée l’École de l’environnement Bieler.

Suzanne Fortier, principale de l’Université McGill, signale que la viabilité de l’environnement est l’un des plus grands défis de notre temps et que grâce au don de l’homme d’affaires, l’École de l’environnement Bieler pourra transposer de nouvelles connaissances en des solutions qui auront des retombées réelles et durables sur notre planète pour les générations à venir.

Dans un communiqué, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a félicité Marc Bieler au nom du gouvernement du Québec pour ses réalisations et pour son engagement important en faveur de la recherche à l’Université McGill.

Le don de 15 millions $ de Marc Bieler est le plus important jamais fait par un diplômé du campus Macdonald de McGill. Il comprend un investissement initial en espèces suivi d’un engagement de contribution de sa part et de celui de sa succession pour les 25 prochaines années.

L’Université signale que Marc Bieler lui donne de l’argent à chaque année depuis 1964, notamment une somme de 1 million $ en 2009 pour créer le programme de stages de la Famille Bieler à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement.