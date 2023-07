L’homme qui a perdu la vie dans l’accident de télécabine était militaire de carrière

MONTRÉAL — L’armée canadienne a confirmé mardi que l’homme qui a perdu la vie dimanche dans l’accident de télécabine à la station Mont-Tremblant était un militaire.

Sheldon Johnson, âgé de 50 ans, de Kingston, en Ontario, était membre de la 5e Division du Canada et avait été militaire depuis 20 ans, a précisé l’armée dans un communiqué présentant ses condoléances à la famille, aux collègues et aux amis de M. Johnson.

Des enquêteurs de la Sûreté du Québec et de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail étaient de retour mardi au centre de villégiature des Laurentides, au nord-ouest de Montréal, pour fouiller, à flanc de montagne, le site de l’accident.

La conjointe de M. Johnson, blessée dans l’accident, est dans un état critique, dans un hôpital de Montréal. Le couple a été éjecté lorsque la télécabine panoramique a été heurtée par le mât d’une foreuse qui était déplacée en dessous, dimanche en fin d’avant-midi.

Dans un communiqué publié en soirée lundi, la direction de Forage M2P, propriétaire de la machinerie, a offert ses condoléances aux familles des victimes.

Le président de l’entreprise, Maxime Patry, a précisé que la foreuse était déplacée le long d’un sentier prévu par le propriétaire de la station, et que l’employé impliqué avait été transporté à l’hôpital pour un choc nerveux.

M. Patry soutient que le «triste concours de circonstances» de dimanche «constitue un incident isolé qui serait le fruit, à première vue, soit d’une erreur humaine, de communication ou d’un bris mécanique».

«Il serait nettement prématuré, voire téméraire, d’avancer quelque hypothèse que ce soit pour expliquer cet accident», a-t-il ajouté.

Une porte-parole de la Station Mont-Tremblant a indiqué dans un courriel qu’elle ne commenterait pas davantage en raison des enquêtes en cours.