MONTRÉAL — L’humoriste Philippe Bond annonce qu’il se retire de la vie publique, après la publication d’un article dans lequel plusieurs femmes le dénoncent pour inconduite sexuelle.

Un article publié dans «La Presse» jeudi détaille différentes agressions alléguées par huit femmes de la part de l’humoriste.

Dans un court message publié sur le compte vérifié de Philippe Bond sur Instagram, l’humoriste se dit «atterré» par ce qu’il a lu dans l’article.

Il affirme également qu’il ne reconnaît pas la personne qui y est décrite.

«Par respect pour mes collaborateurs et mes employeurs qui me côtoient depuis des années et parce que je veux leur éviter de devoir répondre à une avalanche de questions des journalistes, je me retire de tout, autant de la vie publique que de la radio et des spectacles.»

Il conclut en se disant bouleversé par ce que ses enfants et sa femme auront à traverser avec lui.