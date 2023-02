L’hymne du couronnement du roi Charles écrit par le compositeur Andrew Lloyd Webber

LONDRES — L’hymne du couronnement du roi Charles III a été écrit par le compositeur britannique Andrew Lloyd Webber, qui a créé les partitions pour les comédies musicales Cats, Evita et Le Fantôme de l’Opéra.

L’œuvre de Webber est l’une des douze nouvelles pièces que Charles a commandées pour la grande occasion qui a eu lieu le 6 mai à l’abbaye de Westminster. Il comprend des paroles adaptées du Psaume 98 et est marqué spécifiquement pour le chœur et l’orgue de l’abbaye.

«J’espère que mon hymne reflète cette joyeuse occasion», affirme M. Webber dans une déclaration distribuée par le Palais de Buckingham.

Le programme de la cérémonie du couronnement du roi comprend de la musique plus ancienne et de nouvelles compositions alors que la monarchie cherche à mélanger des éléments traditionnels et modernes qui reflètent les réalités de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui. De nouvelles pièces ont été composées par des artistes ayant des racines dans les quatre nations constituantes du Royaume-Uni, ainsi que dans le Commonwealth et les pays étrangers qui ont envoyé tant de gens sur ses côtes.

L’évènement comprendra des œuvres de William Byrd (1543–1623), George Frideric Handel (1685–1759), Edward Elgar (1857–1934), Henry Walford Davies (1869–1941), William Walton (1902–1983), Hubert Parry (1848–1918) et Ralph Vaughan Williams (1872–1958), dont la musique a figuré dans les couronnements précédents, avec une pièce du compositeur gallois contemporain Karl Jenkins.

Il y aura aussi de nouvelles œuvres de Sarah Class, Nigel Hess, Paul Mealor, Tarik O’Regan, Roxanna Panufnik, Shirley J. Thompson, Judith Weir, Roderick Williams et Debbie Wiseman.

«La décision de combiner l’ancien et le nouveau reflète l’ampleur culturelle de l’époque dans laquelle nous vivons», a déclaré Andrew Nethsingha, organiste et maître de chorale à l’abbaye de Westminster.

«Les couronnements ont lieu à l’abbaye de Westminster depuis 1066. Ce fut un privilège de collaborer avec sa majesté pour choisir de bons musiciens et de la musique accessible et communicative pour cette grande occasion», a déclaré M. Nethsingha.

En tout, six commandes d’oeuvres musicales auprès d’orchestres, cinq commandes de chorales et une commande pour de l’orgue — couvrant les genres classique, sacré, cinéma, télévision et théâtre musical _ ont été créées pour le couronnement.

Le programme comprendra également des touches personnelles, y compris un hommage musical au défunt père de Charles, le prince Philip, qui est né un prince grec. Le nouveau monarque a demandé des chants byzantins.

L’hymne, avec son chœur robuste de «God Save the King», a été joué à chaque couronnement depuis qu’il a été commandé pour le couronnement du roi George II en 1727.