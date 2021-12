L’Î.-P.-É. signale un nombre record de nouveaux cas et resserre les mesures

CHARLOTTETOWN — L’Île-du-Prince-Édouard resserre les restrictions liées à la COVID-19, alors que les responsables de la santé publique signalaient jeudi matin un record de 35 nouveaux cas en une journée.

La directrice de la santé publique de l’île, Heather Morrison, a indiqué jeudi que de nouvelles règles limitant les rassemblements privés à l’intérieur sont nécessaires pour freiner la propagation du variant Omicron.

Ainsi, les réceptions de mariage et de funérailles, ainsi que les visites au salon funéraire, ne seront plus autorisées à partir de vendredi matin.

De plus, les offices religieux, les théâtres, les concerts et les cérémonies de mariage et de funérailles ne pourront accueillir qu’un maximum de 50 personnes. Ces salles ne pourront pas accueillir plusieurs cohortes de 50 personnes, précise la docteure Morrison.

L’île signalait jeudi 165 infections actives, alors que l’on en a enregistré 588 en tout depuis le début de la pandémie.

Le ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard annonce également que les écoles publiques passeront à l’apprentissage à distance au moins la première semaine de classe en 2022, du 5 au 10 janvier.

À Terre-Neuve-et-Labrador, des restrictions accrues sont entrées en vigueur jeudi dans toute la province. Les bars, cinémas et théâtres sont maintenant fermés et les restaurants doivent fonctionner à moitié de leur capacité, avec des mesures de distanciation.

Les responsables de la santé ont annoncé ces nouvelles restrictions mercredi alors que l’on signalait 60 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. Les autorités ont indiqué que les nouvelles mesures sanitaires seront réévaluées après les Fêtes, le 10 janvier.