Liberté académique dans les universités: le comité est présidé par Alexandre Cloutier

MONTRÉAL — Alors que le débat sur la liberté académique et la censure à l’université prend de l’ampleur, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a dévoilé les membres du comité d’experts appelé à faire le point. Il sera ainsi présidé par un ex-ministre péquiste, Alexandre Cloutier.

«La situation de la liberté académique dans nos universités me préoccupe beaucoup», a déclaré d’entrée de jeu la ministre, en point de presse mardi.

Les événements des derniers mois ont convaincu le gouvernement de réfléchir à cette question et d’agir, pour protéger la liberté académique et la liberté d’expression, a-t-elle ajouté.

Ces derniers jours, des propos controversés tenus au sujet des Québécois par un professeur de l’Université d’Ottawa, Amir Attaran, ont notamment enflammé les esprits.

La composition du Comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté académique a ainsi été dévoilée alors que le débat fait rage.

Outre M. Cloutier — actuellement le vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l’Université du Québec à Chicoutimi — trois professeurs en feront partie: Yves Gingras, professeur d’histoire à l’UQAM et directeur scientifique de l’Observatoire des sciences et des technologies; Chantal Pouliot, professeure au Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage de l’Université Laval; et Aline Niyubahwe, professeure à l’Unité d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Un étudiant sera bientôt choisi pour siéger au comité.

Ce dernier aura pour mandat de dresser un état des situations récentes ayant mis en cause le concept de liberté académique dans les universités québécoises et de formuler des recommandations au gouvernement.

Des consultations publiques sont prévues, sur invitation. Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale seront aussi consultés, a précisé Mme McCann.

Les travaux débuteront en mars et le rapport sera dévoilé à l’hiver 2021.