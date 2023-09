Libye: 10 000 personnes sont portées disparues dans des inondations meurtrières

LE CAIRE — Les équipes de secours luttaient au cœur de la dévastation dans l’est de la Libye, récupérant des centaines de corps dans les décombres d’une ville côtière qui a été inondée par des crues dévastatrices, a déclaré mardi une agence humanitaire. Les autorités ont estimé à 2000 le nombre de morts dans la seule ville de Derna.

La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des dégâts et des inondations soudaines dans de nombreuses villes de l’est de la Libye, mais les pires destructions ont eu lieu à Derna, où les fortes pluies et les inondations ont rompu des barrages et emporté des quartiers entiers, selon les autorités.

Tamer Ramadan, envoyé en Libye de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré que 10 000 personnes étaient portées disparues à la suite de ces inondations sans précédent. S’adressant aux journalistes lors d’une réunion d’information des Nations unies à Genève par vidéoconférence depuis la Tunisie, il a annoncé que le nombre de morts était «énorme» et que l’on s’attendait à ce qu’il atteigne des milliers dans les jours à venir.

S’exprimant sur les retombées du tremblement de terre dévastateur de vendredi au Maroc, de l’autre côté de l’Afrique du Nord, M. Ramadan a soutenu que la situation en Libye était «aussi dévastatrice que la situation au Maroc».

Ossama Hamad, premier ministre du gouvernement de l’est de la Libye, a déclaré que plusieurs milliers de personnes étaient portées disparues dans la ville et qu’un grand nombre d’entre elles auraient été emportées par la rupture de deux barrages en amont. Il a dit que la dévastation de Derna dépassait de loin les capacités de son pays.

Après plus d’une décennie de chaos, la Libye reste divisée entre deux administrations rivales : l’une à l’est et l’autre à l’ouest, chacune soutenue par des milices différentes et des gouvernements étrangers. Le conflit a laissé ce pays d’Afrique du Nord riche en pétrole avec des infrastructures en ruines et inadéquates.

Le Croissant-Rouge libyen a annoncé tôt mardi que ses équipes avaient dénombré plus de 300 morts à Derna, que les autorités ont déclarée zone sinistrée.

Selon le ministre de la Santé de l’est de la Libye, Othman Abduljaleel, d’autres corps se trouvaient encore sous les décombres dans les quartiers de la ville, ou ont été emportés par la mer.

Des corps éparpillés un peu partout

Les habitants de Derna ont mis en ligne des vidéos montrant l’ampleur des dégâts. Des blocs de maisons entiers ont été détruits le long du Wadi Derna, une rivière qui descend des montagnes et traverse le centre de la ville. Des immeubles d’habitation de plusieurs étages qui se situaient autrefois bien en retrait de la rivière se sont partiellement effondrés dans la boue.

M. Abduljaleel a déclaré que la ville était inaccessible et que les corps étaient éparpillés un peu partout, a rapporté l’agence de presse publique libyenne. Il a indiqué qu’il n’y avait pas de bilan exact des victimes lundi soir à Derna, mais que le nombre de morts devrait dépasser les 2000 au fur et à mesure que les équipes de recherche passent les décombres au peigne fin.

«La situation était plus importante et plus grave que nous ne l’avions prévu. Une intervention internationale est nécessaire», a-t-il affirmé.

Les secouristes, y compris les militaires, les fonctionnaires, les bénévoles et les résidents, fouillaient les décombres pour retrouver les morts. Ils ont également utilisé des bateaux gonflables pour récupérer les corps dans l’eau. La machinerie lourde n’est pas encore arrivée à Derna.

De nombreux résidents ont décrit des scènes de chaos lorsque les inondations ont frappé le centre. Ils ont entendu de fortes explosions la nuit et ont réalisé que les barrages situés à l’extérieur de la ville s’étaient effondrés, projetant un mur d’eau qui «a tout effacé sur son passage», a déclaré Ahmed Abdalla, un habitant de Derna.

Des ouvriers ont indiqué avoir enterré plus de 200 corps dans un cimetière lundi. La nuit dernière, des images ont montré des dizaines d’autres corps sur le sol, recouverts de couvertures ou de draps, dans la cour d’un hôpital de Derna.

La tempête a frappé d’autres régions de l’est de la Libye, notamment la ville de Bayda, où l’on déplore une cinquantaine de morts. Le centre médical de Bayda, l’hôpital principal, a été inondé et les patients ont dû être évacués, selon des images partagées par le centre sur Facebook.

D’autres villes ont été touchées, notamment Susah, Al Marj et Shahhat, selon le gouvernement. Des centaines de familles ont été déplacées et ont trouvé refuge dans des écoles et d’autres bâtiments gouvernementaux dans la ville de Benghazi et ailleurs dans l’est de la Libye.

Le nord-est de la Libye est l’une des régions les plus fertiles et les plus vertes du pays. La région d’Al Jabal al Akhdar — où se trouvent Bayda, Al Marj et Shahhat — bénéficie d’une pluviométrie annuelle moyenne parmi les plus élevées du pays, selon la Banque mondiale.

Aide nationale et internationale

Les autorités de l’est et de l’ouest de la Libye se sont empressées de venir en aide aux résidents de Derna. Le ministère de la Santé à Tripoli a déclaré qu’un avion transportant 14 tonnes de matériel médical, de médicaments et de housses mortuaires, ainsi que du personnel soignant, se dirigeait mardi vers Benghazi. D’autres agences à travers le pays ont promis qu’elles enverraient de l’aide humanitaire à Derna.

Les gouvernements étrangers ont également adressé des messages de soutien à la Libye.

L’Égypte, la Tunisie, l’Algérie, la Turquie et les Émirats arabes unis ont notamment annoncé qu’ils enverraient de l’aide humanitaire et des équipes pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage. L’ambassade des États-Unis a indiqué lundi qu’elle contactait les Nations unies et les autorités libyennes pour savoir comment acheminer l’aide dans les zones les plus touchées.

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a réuni ses commandants militaires mardi pour organiser une aide d’urgence à la Libye. Il a déclaré dans des commentaires télévisés que l’armée déploierait du matériel et du personnel en coordination avec les forces de l’est de la Libye pour aider les communautés touchées.

Connue pour ses maisons peintes en blanc et ses jardins de palmiers, Derna se trouve à environ 900 kilomètres à l’est de la capitale Tripoli. Elle est contrôlée par les forces du puissant commandant militaire Khalifa Hifter, qui est allié au gouvernement de l’est de la Libye. Le gouvernement rival de l’ouest de la Libye, établi à Tripoli, est allié à d’autres groupes armés.

Une grande partie de Derna a été construite par l’Italie lorsque la Libye était sous occupation italienne dans la première moitié du XXe siècle. La ville a été une plaque tournante pour les groupes extrémistes pendant les années de chaos qui ont suivi le soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

— Avec des informations de Jamey Keaten, à Genève.