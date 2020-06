LifeLabs a négligé de protéger les renseignements personnels, selon l’enquête

VICTORIA — Une enquête conjointe des commissaires à la protection de la vie privée de l’Ontario et de la Colombie-Britannique soutient que Lifelabs a négligé de protéger les renseignements personnels sur la santé de millions de Canadiens, et que cela a causé une importante atteinte à la vie privée en 2019.

La brèche de sécurité à LifeLabs l’an dernier, l’une des plus grandes sociétés de services médicaux au Canada, a enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario et la loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique, ont indiqué jeudi les commissaires dans un communiqué.

Selon l’enquête, l’entreprise a «omis de prendre des mesures de précaution suffisantes» afin de protéger les renseignements personnels.

L’enquête conjointe a conclu que LifeLabs avait recueilli plus d’informations personnelles sur la santé que «raisonnablement nécessaire», n’avait pas protégé ces données dans ses systèmes électroniques et s’était appuyé sur des politiques de sécurité informatique inadéquates.

Les deux commissaires ont ordonné à LifeLabs de combler ces lacunes avec des mesures qui comprennent l’amélioration de ses systèmes de sécurité et la création de politiques et de pratiques écrites concernant la sécurité des technologies de l’information.

Le fournisseur torontois de tests en laboratoire a déclaré aux autorités de réglementation avoir détecté une cyberattaque sur ses systèmes informatiques le 28 octobre et des responsables de la protection des renseignements personnels en Colombie-Britannique et en Ontario ont été avisés de la violation les 1er et 5 novembre.

Il a été déterminé que la violation avait touché des millions de Canadiens et les commissaires à la protection de la vie privée ont annoncé leur enquête conjointe à la mi-décembre.