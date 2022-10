Lignes de piquetage et manifestation des infirmières d’Héma-Québec

MONTRÉAL — Le Syndicat du personnel infirmier (SPI) d’Héma-Québec prévoit une nouvelle journée de grève dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la convention collective qui demeurent dans une impasse.

Des infirmières, infirmières auxiliaires, conseillères et techniciennes tiendront des lignes de piquetage mercredi après-midi devant quatre centres Globule de la région de Montréal, en plus d’une manifestation devant le Centre Bell où a lieu toute la journée une collecte de sang.

C’est la quatrième journée de grève du personnel infirmier d’Héma-Québec depuis juillet dernier.

Dans un communiqué, le syndicat affilié à la CSQ dit dénoncer «fortement le manque de respect et de reconnaissance manifesté par leur employeur à leur endroit».

La direction «s’entête à offrir à ses infirmières et infirmières auxiliaires des salaires et des conditions de travail moindres que ceux offerts dans notre réseau public de santé et de services sociaux», s’insurge la présidente du SPI, Nancy Landry.

La question salariale est le principal point en litige, ainsi que d’autres clauses, comme les heures supplémentaires, la stabilité des horaires et les congés

Le personnel infirmier d’Héma-Québec est sans contrat de travail depuis plus de trois ans et demi. Cet été, près de 500 travailleurs de l’organisme répartis dans cinq syndicats ont voté en faveur du renouvellement de leur convention collective. Il s’agit de techniciens en laboratoire, d’infirmières (à Québec), de chauffeurs et autres titres d’emploi.

