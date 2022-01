L’Île-du-Prince-Édouard assouplit les règles d’isolement pour les cas de COVID-19

CHARLOTTETOWN — La médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard réduit le temps dont les résidants ayant reçu un diagnostic de COVID-19 doivent s’isoler.

La Dre Heather Morrison a déclaré qu’à partir de vendredi, les personnes entièrement vaccinées dont le test est positif devront s’isoler pendant sept jours au lieu de dix, ajoutant que les personnes non vaccinées doivent toujours s’isoler pendant dix jours.

Elle a dit aux journalistes jeudi que les règles d’isolement pouvaient être assouplies, car le variant Omicron a une période d’incubation plus courte par rapport aux autres mutations.

Le premier ministre Dennis King a déclaré jeudi que le ministère fédéral des Anciens Combattants fournirait 15 infirmières pour aider au programme de vaccination de l’île.

Il a dit que 10 autres infirmières de santé publique à la retraite avaient été réembauchées pour aider à la recherche des contacts et aider les personnes déclarées positives à la COVID-19.

Les responsables de la santé ont signalé jeudi 204 nouveaux cas de COVID-19 et affirmé que l’île compte actuellement 1491 infections actives.

La Nouvelle-Écosse demande l’aide d’Ottawa

De leur côté, les responsables de la santé de la Nouvelle-Écosse disent que la province est en pourparlers avec le gouvernement fédéral pour obtenir de l’aide pour le déploiement des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19.

La porte-parole du ministère de la Santé, Marla MacInnis, a confirmé jeudi par courriel que la province avait envoyé une demande de ressources à Ottawa, mais elle n’a pas précisé lesquelles.

Mme MacInnis a indiqué que les détails devaient être finalisés, mais que la province s’attend à obtenir l’aide de la Croix-Rouge canadienne.

Des responsables avaient déclaré mercredi que de nouvelles cliniques de vaccination pour les doses de rappel à travers la province commenceraient à prendre des rendez-vous jeudi.

Plus tôt cette semaine, la province a abaissé l’âge d’admissibilité aux doses de rappel pour les résidants de 30 ans et plus.

La Nouvelle-Écosse a signalé mercredi 842 nouveaux cas de COVID-19 et a déclaré que 45 personnes étaient hospitalisées pour la maladie, dont huit aux soins intensifs.