La Nouvelle-Écosse accélère l’administration des doses de rappel

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse a annoncé jeudi qu’elle intensifierait l’administration des doses de rappel des vaccins contre la COVID-19, car le variant Omicron a continué de générer un nombre élevé de cas dans cette province et ailleurs dans les Maritimes.

Dès la semaine prochaine, la Nouvelle-Écosse accélérera son approche en fonction de l’âge décroissant pour les doses de rappel afin d’inclure les 30 ans et plus, a déclaré le premier ministre Tim Houston aux journalistes. La prise de rendez-vous pour les doses de rappel sera disponible pour les personnes âgées de 50 ans et plus la semaine dernière.

«Nous devons nous concentrer sur le renforcement, a déclaré M. Houston. Nous savons que le fait d’être vacciné protège les gens, en particulier contre les maladies graves, et nous savons que les doses de rappel offrent une protection accrue.»

Le premier ministre a déclaré qu’avec un approvisionnement accru en vaccins attendu en janvier, la province ajouterait davantage de cliniques de vaccination pour effectuer le travail déjà effectué en grande partie par les pharmacies. Environ 500 000 personnes âgées de 30 à 49 ans deviendront éligibles à une dose de rappel en janvier.

À compter du 6 janvier, la province ouvrira une clinique au Forum d’Halifax. Entre-temps, des cliniques hybrides de test et de vaccination seront ajoutées aux zones de santé du nord, de l’est et de l’ouest d’ici la mi-janvier. Des cliniques mobiles de proximité seront également déployées pour augmenter la capacité de vaccination si nécessaire, a déclaré le premier ministre.

Mais le gouvernement a besoin de plus de personnes pour l’aider à vacciner, a déclaré M. Houston, car le système de santé perd du personnel en raison du taux de transmission élevé de la COVID-19 dans la province, qui contraint les travailleurs à l’isolement.

«C’est notre plus gros obstacle, a déclaré M. Houston. Si vous êtes une infirmière ou un médecin à la retraite et que vous êtes capable de faire des quarts de travail, veuillez lever la main. Plus nous aurons de personnes, plus vite nous pourrons le faire.»

Les responsables de la santé ont enregistré 511 nouveaux cas de COVID-19 jeudi et ont déclaré qu’il y avait 5106 infections actives. Au total, 7594 cas ont été signalés au cours des deux dernières semaines. Les autorités ont déclaré que 25 personnes avaient été hospitalisées pour la maladie, dont trois patients aux soins intensifs.

Le docteur Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef, a déclaré que la santé publique surveille de près les hospitalisations.

«Jusqu’à présent, c’est très faible, environ 0,5%, a déclaré le docteur Strang à la presse, faisant référence au pourcentage de cas qui aboutissent à l’hôpital. C’est à la hausse, mais nous observons une hausse modérée, ce qui apporte un certain confort, mais ce n’est pas non plus suffisant pour se détendre à ce stade.»

Le docteur Strang a ajouté que la vitesse de transmission du variant hautement infectieux Omicron signifie que le virus se déplacera rapidement dans la population. Ce qui est important, a-t-il noté, c’est de ralentir la propagation afin que le système de santé ne soit pas submergé.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la docteure Heather Morrison, administratrice en chef de la santé publique, a déclaré que les preuves émergentes indiquant que le variant Omicron cause des effets relativement légers ou modérés, ce qui signifie que dans sa province le virus commence à passer d’un «stade pandémique à endémique».

«Ce qui signifie qu’il y aura à un moment donné une transmission stable de ce virus», a déclaré Mme Morrison aux journalistes.

L’île a enregistré jeudi un record quotidien de nouveaux cas de COVID-19, avec 169 nouvelles infections. La docteure Morrison a déclaré que la majorité des nouveaux cas étaient liés à des voyages ou impliquaient des personnes qui étaient des contacts étroits de cas signalés précédemment. Elle a déclaré que la source d’environ 20 % des nouveaux cas était inconnue, ce qui indique une transmission communautaire.

La docteure Morrison a déclaré que la province avait enregistré plus de 600 cas au cours de la semaine dernière et comptait 680 infections actives. Trois personnes étaient hospitalisées à cause de la maladie, tandis que cinq autres patients étaient hospitalisés pour des raisons non liées à la COVID-19 ont été testés positifs.

Pendant ce temps, les autorités de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador ont signalé 349 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, battant le record de 312 cas sur une journée de mercredi. Il y a eu 1428 infections actives signalées dans la province et une personne était hospitalisée pour la maladie.

Le Nouveau-Brunswick a signalé 572 nouveaux cas de COVID-19, jeudi, et deux autres décès attribués au virus. Les responsables ont déclaré qu’une personne dans la soixantaine est décédée dans la région de Saint-Jean tandis qu’une autre personne dans la soixantaine est décédée dans la région de Fredericton. Il y avait 40 personnes hospitalisées atteintes de la maladie, dont 16 aux soins intensifs.