L’Île-du-Prince-Édouard maintiendra ses mesures à la frontière jusqu’en octobre

CHARLOTTETOWN — Les autorités sanitaires de l’Île-du-Prince-Édouard ont annoncé qu’elles maintiendraient le dépistage, les tests et l’isolement ciblés aux frontières pour les voyageurs non vaccinés jusqu’à la mi-octobre au minimum.

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison, a déclaré mardi que les mesures frontalières resteraient un peu plus longtemps pour permettre un retour à l’école en toute sécurité pour les enfants, en maintenant le nombre de cas de COVID-19 bas dans la province.

Elle a signalé un nouveau cas de COVID-19, une personne qui a voyagé à l’extérieur du Canada atlantique et qui est un contact étroit d’une infection rapportée précédemment. On compte six cas actifs signalés de COVID-19 dans la province.

La Dre Morrison dit qu’elle est en pourparlers avec le gouvernement fédéral au sujet d’un projet pilote en vertu duquel les parents d’élèves recevraient des tests de dépistage de la COVID-19 pour les enfants présentant des symptômes du coronavirus.

La province a publié lundi son plan de retour à l’école avec des recommandations pour une utilisation continue du masque.

La Dre Morrison dit que plus tard cette semaine, la province organisera un exercice de formation pour les directeurs, les administrateurs et les autres membres du système éducatif sur ce qu’il faut faire en cas d’éclosion de COVID-19 dans une école.

11 cas en Nouvelle-Écosse

Par ailleurs, la Nouvelle-Écosse a signalé mardi 11 nouveaux cas de COVID-19.

Sept des cas sont dans le secteur du centre, deux dans le secteur du nord et deux autres dans le secteur de l’ouest.

La province compte actuellement 49 cas actifs de COVID-19. Personne n’est hospitalisé en raison du virus.