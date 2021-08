L’Île-du-Prince-Édouard réduit le délai entre deux doses de vaccin contre la COVID-19

CHARLOTTETOWN — La médecin-hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, la Dre Heather Morrison, recommande de réduire le délai d’attente entre les deux doses de vaccin contre la COVID-19 dans le but d’accélérer la campagne dans la province.

En s’adressant aux médias, la Dre Morrison a souligné que le nombre de cas était en hausse à travers le pays et qu’une quatrième vague de propagation du nouveau coronavirus «se produira probablement à l’automne».

Elle rappelle que le meilleur moyen de se protéger contre l’infection est de se faire adéquatement vacciner.

Dans le but précis d’accélérer la campagne de vaccination dans la province, elle recommande aux citoyens de ne patienter que six semaines plutôt que huit avant de recevoir leur deuxième dose.

Selon les données en date de samedi dernier, 89 % de la population de 12 ans et plus, à l’Île-du-Prince-Édouard, avait reçu une première dose de vaccin et près de 65 % avait reçu une deuxième dose.

La province a signalé deux nouveaux cas de COVID-19 mardi. Les deux cas seraient liés à des voyages à l’extérieur de la grande région atlantique.

Terre-Neuve-et-Labrador

Depuis mardi, le port du masque n’est plus obligatoire dans la plupart des lieux publics intérieurs à Terre-Neuve-et-Labrador. Il demeure toutefois requis dans certains établissements de santé et de soins de longue durée.

La santé publique continue de recommander le port du masque et les gouvernements du Labrador et des communauté inuites continuent d’encourager fortement leurs résidents à porter le masque.

Par voie de communiqué, le gouvernement du Nunatsiavut a prié la population à continuer de porter le masque en public et dans les lieux fermés.