L’Île-du-Prince-Édouard surveille de très près la situation sanitaire au N.-B.

HALIFAX — La médecin-hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard surveille de très près la situation sanitaire au Nouveau-Brunswick, où une récente augmentation des cas de COVID-19 met à rude épreuve le système hospitalier.

La docteure Heather Morrison a souligné mardi que sur les 987 nouveaux cas signalés au Canada atlantique au cours de la semaine dernière, près des deux tiers se trouvaient au Nouveau-Brunswick.

Selon les plus récentes données, le nombre de cas actifs au Nouveau-Brunswick s’élevait lundi à 767 infections, soit trois fois plus qu’en Nouvelle-Écosse voisine. On y déplorait aussi deux décès supplémentaires.

À la fin juillet, le Nouveau-Brunswick était devenu la première province du Canada atlantique à supprimer toutes les mesures de restriction sanitaire, y compris le port du masque. Mais deux mois plus tard, le premier ministre Blaine Higgs a réimposé l’état d’urgence, le 24 septembre, alors qu’un haut responsable de la santé admettait que la levée des restrictions avait été une erreur.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, on signalait mardi un nouveau cas de COVID 19 – une personne dans la cinquantaine qui avait voyagé à l’extérieur du Canada atlantique. L’île compte neuf cas actifs signalés.

En Nouvelle-Écosse, on rapportait mardi 40 nouveaux cas, dont 34 dans la zone centrale de la province, qui comprend Halifax. Les autorités affirment que le virus continue de se propager dans cette zone, principalement parmi les personnes non vaccinées âgées de 20 à 40 ans qui participent à des activités sociales.

La Nouvelle-Écosse compte maintenant 248 cas actifs de COVID-19; 17 personnes sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on a atteint mardi le deuxième taux le plus élevé d’hospitalisations liées à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Selon les responsables de la santé publique, 14 personnes sont hospitalisées en raison de la maladie, dont sept aux soins intensifs.

Il faut remonter à avril 2020, au début de la pandémie, pour retrouver à peu près autant de gens hospitalisés (15). À cette époque, il y avait 164 cas actifs dans cette province, comparativement à 160 aujourd’hui.