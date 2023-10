L’impact du «convoi de la liberté» sur les autobus examiné au procès d’organisateurs

OTTAWA — Le procès criminel de deux organisateurs du «convoi de la liberté» devrait se pencher vendredi sur la manière dont les transports publics ont été affectés par la manifestation de trois semaines qui a obstrué les rues du centre-ville d’Ottawa l’année dernière.

Tamara Lich et Chris Barber font face à des accusations de méfait et d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits et des actes d’intimidation.

Le tribunal devrait entendre Natalie Huneault, une employée de l’organisme de transport en commun OC Transpo.

Plusieurs témoins ont déjà raconté comment les autobus avaient été détournés pendant la manifestation en raison de la foule et des gros camions stationnés.

Une propriétaire de plusieurs commerces du centre-ville, Chantal Biro, devrait également témoigner.

La Couronne prévoit demander comment la manifestation a interféré avec la vie quotidienne des résidants et des entreprises d’Ottawa dans le cadre de sa preuve contre Mme Lich et M. Barber.