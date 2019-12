MADRID — L’impasse persiste à la Conférence de Madrid sur les changements climatiques. Aucune solution ne semble apparaître à l’horizon pour le moment.

La ministre chilienne de l’Environnement, Carolina Schmidt, qui préside la Conférence, a exhorté les délégations de près de 200 pays à reconnaître «l’équilibre global» des derniers projets d’accord soumis au cours de la nuit.

«Nous devons montrer au monde extérieur que nous livrons la marchandise», a-t-elle déclaré.

Des observateurs et des groupes écologistes ont exprimé leur indignation devant les propositions actuelles. Selon eux, celles-ci représentent un recul par rapport aux engagements pris lors de la conférence de Paris en 2015.

«Je participe à ces négociations sur le climat depuis les débuts en 1991, mais je n’ai jamais vu une aussi grande déconnexion entre ce que la science et la population mondiale exigent et ce que les négociateurs proposent», déplore Alden Meyer, un spécialiste des politiques climatiques au sein du groupe américain Union of Concerned Scientifts.

Selon lui, les projets d’accord actuels ne tiennent pas compte des avertissements de la communauté scientifique au sujet de l’importance de faire baisser fortement les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d’ici la fin du siècle. Selon les estimations, les températures ont déjà augmenté de 1 degré depuis l’époque pré-industrielle. Si la tendance se maintient, elles pourraient grimper encore de 3 à 4 degrés d’ici 2100, ce qui entraînerait des conséquences potentiellement dévastatrices, notamment pour les pays en voie de développement vulnérables.

«La planète est en feu et notre fenêtre d’échapper à la catastrophe est de plus en plus difficile à atteindre si nous n’agissons pas», a souligné M. Meyer.

L’inquiétude croissante suscitée par les changements climatiques s’est exprimée par plusieurs manifestations de masse qui se sont déroulées dans de nombreuses villes au cours de la présente année. Par exemple, des centaines de milliers de personnes ont marché dans les rues du centre-ville de Montréal, le 27 septembre.

Certains pays jugent qu’il est temps d’agir.

«Nous avons la science. Nous avions une volonté collective d’agir dans l’accord de Paris. C’est le temps de passer à l’action, s’est exclamée la ministre norvégienne de l’Environnement, Ola Elvestuen. Un faible encouragement ne serait pas compris par le monde extérieur. Cela enverrait le message que nous ne tenons pas compte de la science.»

Mais plusieurs pays, comme les États-Unis, s’opposent à l’adoption de nouvelles mesures visant à aider les pays pauvres et à établir de nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

«Je viens d’entendre les commentaires de beaucoup de délégations sur la nécessité d’inclure des nouveaux éléments de langage concernant les lacunes et les besoins, a dit Kimberly Carnahan, de la délégation américaine. Nous ne sommes pas d’accord. Ces éléments ne permettaient pas d’obtenir un texte équilibré. Cela nous entraînerait assez loin dans l’autre sens.»

La position américaine hérisse les petites nations insulaires, qui craignent de disparaître sous les vagues au cours des prochaines décennies.

Harjeet Singh, du groupe Action Aid, blâme aussi l’Union européenne pour l’absence de progrès à Madrid.

«On parle beaucoup, mais ça n’aide pas vraiment les gens», a-t-il souligné.