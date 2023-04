L’Inde sur le point de devenir le pays le plus peuplé, quels impacts pour le Canada?

MONTRÉAL — L’Inde est appelée à devenir le pays le plus peuplé du monde d’ici le milieu de 2023, dépassant ainsi la Chine qui détenait ce titre depuis 1950, indique un rapport des Nations unies publié la semaine dernière. Pour le Canada, cela signifie plus d’immigrants indiens et des relations commerciales plus étroites avec l’Inde.

Bien qu’il n’y ait pas de moyen de savoir précisément à quelle date l’Inde sera la nation comptait le plus d’habitants, le rapport du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) sur l’état de la population mondiale indique que l’Inde comptera 1,4286 milliard de citoyens en 2023 versus 1,4257 pour la Chine.

Ensemble, l’Inde et la Chine représentent plus d’un tiers des 8 milliards d’êtres humains de la planète.

Il n’y a pas si longtemps, l’ONU prédisait une population indienne plus élevée que celle de la Chine aux alentours de 2027-2028. Mais la Chine a une population vieillissante et sa croissance démographique stagne même si elle a retiré sa politique de l’enfant unique, et même permis aux familles d’avoir trois enfants, il y a à peine deux ans.

En Inde, seulement 7% de la population est âgée de 65 ans et plus. «Le taux de fertilité en Chine a chuté dramatiquement, c’est pour cela que le rattrapage démographique de l’Inde se fait plus tôt que prévu», a expliqué Serge Granger, professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke et spécialiste des relations sino-indiennes.

Le statut de l’Inde comme peuple le plus nombreux a plusieurs impacts pour le Canada. Le premier, c’est d’un point de vue purement démographique, explique M. Granger. «Étant donné que l’Inde va surpasser la population chinoise, cela a un effet direct sur la diaspora indienne au Canada, qui va dépasser la diaspora chinoise, dit-il. Cela fait en sorte que ça va davantage rapprocher le Canada avec l’Inde de personne à personne».

Du côté commercial, le Canada a récemment lancé sa politique indopacifique, qui ne comprend pas seulement l’Inde, mais une quarantaine de pays et économies. Selon Affaires mondiales Canada, l’Indo-Pacifique comprendra 50 % du PIB mondial d’ici 2040.

«(La stratégie indopacifique) vise justement un certain rapprochement avec l’Inde d’un point de vue commercial, c’est pour cela qu’on a repris des négociations d’un traité de libre-échange sectoriel, et non pas global», précise M. Granger.

«Il y a présentement des tentatives surtout de la part des États-Unis et de l’Occident de séduire l’Inde pour faire partie des pays amies pour faire notamment du «friendshoring», c’est-à-dire de déplacer des chaînes de valeurs ou du moins les chaînes de production en Inde et sortir de la Chine», détaille-t-il.

Selon M. Granger, le Canada ne peut tout simplement pas ignorer la tendance géopolitique à l’échelle globale, mais surtout de nos voisins du Sud, de tenter de se rapprocher de l’Inde.