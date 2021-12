L’Indonésie craint une nouvelle éruption du volcan Semeru

JAKARTA, Indonésie — Les autorités indonésiennes ont augmenté le niveau d’alerte pour le plus haut volcan de l’île de Java, affirmant que le mont Semeru pourrait exploser à nouveau après une éruption soudaine au début du mois de décembre qui a fait 48 morts et 36 disparus dans des villages ensevelis sous des couches de boue.

L’agence géologique indonésienne a déclaré samedi que le volcan avait repris une activité croissante qui pourrait déclencher une avalanche de lave et de gaz brûlant, similaire à l’éruption du 4 décembre, qui a été précédée par de fortes pluies de mousson qui ont partiellement entraîné un effondrement du dôme de lave sur la montagne de 3676 mètres de hauteur.

Environ 8 millions de mètres cubes de sable du cratère du volcan ont obstrué la rivière Besuk Kobokan, qui se trouve sur le chemin de la coulée de lave, a affirmé le ministre de l’Énergie et des Ressources minérales, Arifin Tasrif.

«Comme résultat, s’il y avait une autre éruption, cela bloquerait le chemin de l’écoulement et créerait de nouvelles coulées de lave se propageant dans les environs», a ajouté M. Tasrif, précisant que le gouvernement avait mis en place une nouvelle carte des dangers et exhorté les gens à y obéir. Le ministre a porté le niveau d’alerte du volcan au deuxième niveau le plus important.

La cheffe du Centre indonésien d’atténuation des risques volcaniques et géologiques, Andiani, a déclaré que les villageois vivant sur les pentes fertiles de Semeru sont invités à rester à 13 kilomètres de l’embouchure du cratère. Elle a également imposé un arrêt des activités touristiques et minières le long du bassin versant de Besuk Kobokan.

Les opérations de recherche et de sauvetage se sont terminées vendredi avec 36 personnes toujours portées disparues. Plus de 100 personnes ont été blessées, dont 22 gravement brûlées. Plus de 5200 maisons et bâtiments ont été endommagés, selon le porte-parole de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Abdul Muhari.

Après avoir visité la région la semaine dernière, le président Joko Widodo s’est engagé à reconstruire les infrastructures, y compris le pont principal reliant la ville la plus touchée de Lumajang à d’autres villes, et à déplacer environ 2970 maisons hors de la zone de danger.

L’éruption du volcan Semeru, également connu sous le nom de Mahameru, s’est produite à plusieurs reprises au cours des 200 dernières années. Pourtant, comme sur bon nombre des 129 volcans surveillés en Indonésie, des dizaines de milliers de personnes vivent sur ses pentes fertiles. Sa dernière éruption remontait au mois de janvier, sans faire de victimes.

L’Indonésie, un archipel de plus de 270 millions d’habitants, est sujette aux tremblements de terre et à l’activité volcanique, car elle se situe le long de la «Ceinture de feu» du Pacifique, une série de lignes de faille en forme de fer à cheval.