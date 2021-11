L’Indonésie devient le premier pays à approuver le vaccin Novavax

JAKARTA, Indonésie — La société de biotechnologie Novavax a déclaré lundi que l’Indonésie avait donné la première autorisation d’utilisation d’urgence au monde de son vaccin contre la COVID-19, qui utilise une technologie différente des injections actuelles.

Le vaccin ne nécessite pas les températures de stockage extrêmement froides dont certains autres vaccins ont besoin, ce qui pourrait lui permettre de jouer un rôle important dans l’augmentation des approvisionnements dans les pays les plus pauvres du monde.

Le vaccin Novavax à deux doses est fabriqué à partir de copies cultivées en laboratoire de la protéine de pointe qui recouvre le coronavirus. Il est très différent des vaccins à ARNm largement utilisés tels que ceux de Pfizer et de Moderna, qui fournissent des instructions génétiques permettant au corps de fabriquer sa propre protéine de pointe.

L’autorisation d’urgence du vaccin est une «étape très importante» pour le programme indonésien de vaccination contre la COVID-19, a déclaré l’épidémiologiste indonésien Dicky Budiman.

«Ce vaccin sera beaucoup plus facile à transporter, à stocker et à distribuer dans un endroit comme l’Indonésie, où nous avons de nombreuses îles», a-t-il précisé.

M. Budiman a indiqué que si le déploiement du vaccin réussissait, cela pourrait conduire à son approbation et à son utilisation dans d’autres pays en développement.

Le besoin d’obtenir davantage de vaccins reste critique dans de nombreux pays, dont l’Indonésie.

En juin, Novavax, basé aux États-Unis, a annoncé que le vaccin s’était révélé efficace à environ 90 % contre la COVID-19 symptomatique dans une étude portant sur près de 30 000 personnes aux États-Unis et au Mexique. Il était également efficace contre les variants qui circulaient dans ces pays au moment de l’étude, a-t-il déclaré.

La société a souligné que les effets secondaires étaient légers et comprenaient une sensibilité au site d’injection, des maux de tête, des courbatures et de la fatigue.

En octobre, elle a répondu aux inquiétudes selon lesquelles la production du vaccin avait été ralentie en raison d’un manque de matières premières et d’autres problèmes, affirmant qu’elle prévoyait «atteindre une capacité de 150 millions de doses par mois d’ici la fin du quatrième trimestre» grâce à des partenariats avec le Serum Institute of India, SK Bioscience en Corée du Sud et Takeda au Japon, entre autres.

Novavax a déclaré avoir déjà déposé une demande d’autorisation du vaccin au Canada, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, en Australie, en Inde et aux Philippines.

L’Indonésie a été frappée par une vague mortelle de COVID-19 alimentée par le variant Delta et des déplacements post-vacances de juin à août. Les nouveaux cas ont maintenant diminué, avec une moyenne de moins de 1000 par jour depuis la mi-octobre.

Environ 36 % des Indonésiens ont reçu deux doses d’un vaccin, et environ 58 % ont reçu une dose, selon le ministère de la Santé.

Plus de 143 400 personnes sont mortes du virus en Indonésie. Le nombre est considéré comme sous-estimé en raison du faible nombre de tests et de traçage.