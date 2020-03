L’industrie aérospatiale veut plus de femmes et de candidats de la diversité

MONTRÉAL — L’industrie aérospatiale veut plus de femmes et plus de travailleurs issus de la diversité et, pour ce faire, elle devra combattre certains problèmes d’image.

Cette question de l’image de l’industrie, qui est souvent vue comme faite de cycles de licenciements collectifs puis d’embauches, est évoquée dans un livre blanc qui a été dévoilé lundi à Montréal sur l’emploi dans l’aérospatiale.

On y précise qu’au 1er janvier dernier, l’industrie comptait 42 100 travailleurs, pourtant une hausse de 11,5 pour cent du nombre d’employés en deux ans. Au cours des 10 prochaines années, on prévoit la création de 12 400 emplois et le renouvellement de 24 700 pour compenser les départs ou les changements de postes.

On y cite des raisons évoquées pour expliquer les difficultés de recrutement dans cette industrie, comme l’insuffisance des bassins de candidatures pour pourvoir les postes, le manque d’expérience et la réputation de l’industrie affectée par «les nombreuses annonces de licenciements des dernières années».

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a assisté à la sortie du livre blanc et en a profité pour annoncer l’octroi d’une somme de 1,85 million $ pour parfaire les compétences des travailleurs chez les fournisseurs de l’industrie aérospatiale.