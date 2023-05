L’industrie du camionnage dénonce une «escroquerie», demande l’intervention d’Ottawa

OTTAWA — Des associations de propriétaires et d’employés du secteur du camionnage dénoncent «le stratagème Chauffeur inc.», qu’ils décrivent comme une «escroquerie fiscale», et exigent l’intervention du gouvernement fédéral.

Le syndicat Teamsters Canada, l’Alliance canadienne du camionnage (ACC) et l’Association du camionnage du Québec (ACQ) en ont fait la demande mardi dans un communiqué de presse conjoint.

Le stratagème Chauffeur inc., comme le décrivent les trois organisations, consiste à demander aux chauffeurs de s’incorporer, «souvent à la demande d’employeurs malhonnêtes, sous prétexte de payer moins d’impôt et d’éviter d’autres retenues sur la paie». Elles soulignent qu’«en réalité, ces conducteurs sont indiscernables des employés réguliers, dépourvus de propriété de camion, de choix d’itinéraire ou de tout degré réel d’indépendance ou de risque financier».

«Les camionneurs engagés sous un modèle Chauffeur inc. ne sont pas seulement privés de protections essentielles, comme l’indemnisation des accidents du travail et l’assurance-emploi, mais ils sont également dupés puisqu’on leur fait croire qu’ils auront des revenus plus élevés», fait valoir le président de Teamsters Canada, François Laporte. «Rien de tout cela n’est légal, et ils pourraient finir par perdre des dizaines de milliers de dollars s’ils sont audités.»

Le président de l’ACC, Stephen Laskowski, plaide pour «que les transporteurs impliqués dans le stratagème Chauffeur inc. soient massivement audités. Les lois sont en place, il suffit de les appliquer avant que ce soit trop tard!»